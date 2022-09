Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, fue citada esta tarde a los tribunales federales de Comodoro Py por pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti. La joven de 23 años fue trasladada de la sede de la Policía Federal en medio de un fuerte operativo de seguridad, ubicada en el barrio de Villa Lugano. "Va a declarar", aseguraron fuentes con acceso a la investigación. Sólo contestó algunas preguntas de su abogado defensor, Gustavo Kolman.

Además, se negó a prestar testimonio sobre las preguntas que le fueron realizando desde el juzgado y la fiscalía. A su vez, ratificó no haber sido partícipe del ataque contra Cristina Kirchner, en donde su novio intentó asesinarla. A su vez, investigadores hallaron ADN del hombre de 35 años en la pistola calibre 32 que utilizó para atacar a la expresidenta.

Operativo policial en la tarde del martes 6

En tanto, en horas de la tarde se dio a conocer que la Justicia solicitó ampliar la indagatoria de Sabag Montiel, quien en primera instancia se negó a declarar sobre lo sucedido en la noche del jueves en el barrio de Recoleta. Asimismo, investigaciones dieron a conocer que el nacido en Brasil y su novia rondaron en los días previos el departamento de Cristina Kirchner. Más allá de la nueva citación, el atacante volvió a negarse a prestar declaración a indagatoria.

Por otro lado, una fuente de la pesquisa habló acerca del entramado llevado adelante por los imputados. "No es un loco suelto, no son solo él y su novia, pertenecen a un grupo de "heaters" que se sienten representados por algunas ideas políticas, aunque no está acreditado que tengan respaldo de ningún espacio", señaló.

Declaración indagatoria por el ataque a Cristina Kirchner

Brenda Uriarte es investigada por tentativa de homicidio, hecho por el cual su abogado defensor realizó al menos seis preguntas. Sin embargo, ella negó todo tipo de participación. Según informó la agencia de noticias Télam, Uriarte mostró una postura "entera" y no estaba nerviosa.

Sabag Montiel y Brenda Uriarte

Previo a prestar su declaración a indagatoria, se le exhibió toda la prueba, incluida el arma que empuñó su pareja el jueves pasado en un intento de asesinato contra la vicepresidenta. Aunque, Uriarte negó haber participado en el entramado de los hechos.

Esto marca la diferencia de estrategias que están llevando a adelante los dos imputados. Mientras Sabag Montiel se negó a declarar, por segunda vez consecutiva, su pareja hizo todo lo contrario. Tal es así que, Juan Martín Hermida, abogado de su pareja, se excusó de defenderla por "intereses contrapuestos".