El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, aseguró que convocarán a un paro nacional a fin de mes o principios de agosto si el gobierno no homologa el acuerdo firmado con las cámaras del sector. En efecto, el acuerdo por el 23% hasta diciembre, la pretensión del tradicional bono en valor de $20.000 y convenios de labor intocables son el escenario que defiende el poderoso sindicato. "El acuerdo lo hemos presentado a la secretaría de Trabajo, pero el ministro Dante Sica ha dado instrucciones de que no sea homologado", manifestó Moyano. Días atrás BAE Negocios anticipó la tesitura de Camioneros cuando Pablo Moyano advirtió que si "el ministro Sica busca un conflicto lo tendrá", apenas confirmado que el acuerdo de ese sindicato y empresario no tendría "carril de tránsito veloz" sino que "sería revisado" en forma minuciosa por los abogados de la cartera laboral.

En declaraciones a El Destape radio, Hugo Moyano consideró que no hay motivos para no homologar lo pactado. "Ponen argumentos que no tienen nada que ver con la realidad, de cualquier manera vamos a recurrir a la justicia", advirtió.