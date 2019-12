Camioneros y la gestión Fernández frente a frente por el bono

La relación entre Camioneros y el Frente de Todos ya al comando del Gobierno Nacional tiene inminente bandera de largada, cuando Hugo Moyano se reúna con funcionarios de la cartera laboral para discutir el histórico bono de fin de año.

El encuentro será el primer capítulo con la nueva gestión. La semana anterior, tras la previsible negativa de Dante Sica y sus funcionarios, el pago adicional navideño quedó con puntos suspensivos. Por eso la insistencia del sindicato que mantiene, a hoy, una buena relación con Alberto Fernández. Empero el "desagrado" que ya detalló este diario en cuanto al armado del gabiente y otros detalles con realce se matiene latente.

El plus salarial que discute la Federación es de $20.000 que alcanza a más de 200.000 trabajadores. Una particularidad marcará el encuentro: Moyano no sabe quien los va a recibir. “Todavia no designaron al director de relaciones de trabajo que es quien estaba llevando la negociación”, le dijeron a BAE Negocios desde Camioneros. Al momento, Leonardo Di Pietro es un nombre puesto para el cargo.

El bono navideño “no es negociable”, para el clan Moyano. “Vamos a ir por todo”, agregaron las fuentes. En esa línea se escribe la frase del histórico dirigente que, la semana pasada, advirtió: “Queremos que asuman su responsabilidad funcionarios que estén preparados para su rol y algunas designaciones no van en ese sentido”.

La paritaria será la próxima discusión que de Camioneros. El año pasado, en acuerdo con las cámaras, Moyano firmó una negociación dividida en dos: 46% anual, dividido en dos partes iguales. La inflación superadora a esa cifra será tema del encuentro con los actuales funcionarios de Trabajo, cartera liderada por Claudio Moroni.

Por otra parte, la tensa relación con Dante Sica severá reflejada en una inminente denuncia, por las actuaciones del ex ministro de Desarrollo y Trabajo sobre la empresa MercadoLibre y la Federación de Camioneros.