Crece el conflicto de trabajadores de Peajes con la provincia

En las primeras horas del nuevo año un conflicto gremial se desarrolla con tensión en ascenso en la provincia de Buenos Aires. El Sindicato de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) y a la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) se enfrentan por reclamos paritarios, condiciones de trabajo.

La organización gremial que lidera Florencia Cañabate, y cuyo adjunto es Facundo Moyano, comenzó en la madrugada del lunes medidas de fuerza que incluyeron el levantamiento de las barreras de las cabinas ubicadas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) y la Autopista Buenos Aires–La Plata.

La tirantez entre el gremio, a criterio del Sutpa, se detonó hace un año con la designación de Ricardo Lissalde al frente de la empresa. A la fecha y ante las medidas de acción directa, el ministerio de Trabajo de la Nación aplicó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y el jueves, a las 15 y por videoconferencia, se desarrollará una audiencia con la cartera a cargo de Kelly Olmos.

"Se dice peronista"

El sindicato expresó en un comunicado que "desde que el señor Lissalde asumió al frente de la presidencia hemos ingresado en una espiral de conflictos que parecen no tener fin" y acotan que "lo cual resulta llamativo máxime cuando esta empresa pertenece al Gobierno Provincial, que se dice peronista, con todo lo que ello representa y significa". Apuntaron también que realizaron denuncias ante el Inadi por destrato y actitudes antisindicales del titular de Aubasa.

Además en ese documento el Sutpa consideró como "inaudito" que, a más de un año de la primera medida de fuerza a Aubasa "no solo continuemos con los mismo reclamos sino que además, a pesar de las reiteradas reuniones que hemos mantenido ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, todos los acuerdos hayan sido sistemáticamente incumplidos, constituyendo una grave falta no solamente a esta organización sino también a los representantes del ministerio".

A la hora de mensurar las divergencias el Sutpa no dudó en reseñar que la situación planteada con Autopistas de Buenos Aires no se replica en los caminos otorgados a otras concesionarias y que el tenor del mismo no tiene antecedentes, ni con la gestión a cargo de María Eugenia Vidal de 2015 a 2019 en la Provincia, "y mucho menos antes con el ex gobernador Daniel Scioli".

A la hora de semblantear el conflicto, desde el sindicato remarcan que "ofrecieron varios gestos para coordinar una buena relación con la presidencia de Aubasa y el gobierno provincial". No obstante, acotaron su desazón ya que enumeraron que con sus pedidos "recorren los pasillos, porque no se cumplen los acuerdos paritarios" que incluyen la creación de una mesa bipartita. "Ese fue nuestro pedido para poder discutir todo lo referido a la implementación e impacto de la tecnología en los puestos de trabajo". Apuntaron en ese sentido que Aubasa "hace uso de la arbitrariedad" y convirtió la mesa de negociación en un foro tripartito donde incluyó a un representante de la cartera laboral bonaerense".