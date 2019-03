En un video publicado en las redes sociales, la ex presidenta Cristina Fernández dio detalles del estado de salud de su hija, Florencia Kirchner, luego de que ayer pidiera autorización a la Justicia para viajar a Cuba este jueves con el objetivo de acompañarla en un tratamiento médico del que no trascendió información concreta.

En el audiovisual que recopila imágenes de toda la familia Kirchner, la ex mandataria precisió que Florencia "por la patología que padece, no puede permanecer sentada ni parada por períodos prolongados de tiempo" y que tras realizar una consulta médica, los profesionales le indicaron que no podía volver a la Argentina.

La senadora por Unidad Ciudadana responsabilizó por el deterioro de la salud de su hija a la "persecución feroz" que sufre a partir de la acusación judicial de ser una presunta integrante de una "asociación ilícita" (causa Hotesur), de la que se enteró el mismo día que murió el ex presidente Néstor Kirchner, su padre.

"El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud. Es que es muy terrible para una joven que la acusen de haber ingresado a una asociación ilícita el mismo día que murió su padre", relató.

"La persecusión que se ha hecho sobre ella es porque es hija de Néstor y Cristina Kirchner", aseguró la mandataria quien reclamó que se están vulnerando los derechos de Florencia y pidió: "Por eso les pido a los enemigos, a los que nos odian. Que se metan conmigo, pero con ella no".

