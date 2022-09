La Policía Federal detuvo anoche a Brenda Elizabeth Uliarte, novia de Fernando André Sabag Montiel, el atacante de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La chica, que se hace llamar "Ámbar", lo había acompañado a Recoleta el día en que gatilló a centímetros de la cara de la ex mandataria, confirmaron fuentes judiciales y policiales.

Por su parte, la jueza federal María Eugenia Capuchetti impuso este domingo el secreto de sumario en la causa por el atentado contra la vicepresidenta.

Uliarte fue detenida a las 22.45 de este domingo en la estación Palermo del tren San Martín por agentes del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), por orden de la jueza Capuchetti, luego de que la investigación determinara que la noche del jueves pasado estuvo en el lugar del hecho, en Recoleta, junto a su pareja.

Brenda Uliarte se hace llamar "Ámbar"

Cómo fue la detención

La mujer fue detenida en la estación del tren luego de una serie de medidas investigativas que incluyeron la intercepción judicial de sus comunicaciones telefónicas y otras tareas de campo. Así, pudieron establecer que este domingo Brenda Uliarte se trasladó desde una ubicación en el barrio porteño de Barracas hasta las inmediaciones de la estación de Retiro del Tren San Martín, según fuentes policiales.

Una vez que se comprobó su presencia en esa estación ferroviaria, la Policía Federal lo informó al Juzgado federal 5 que está a cargo de la causa, tras lo cual la jueza Capuchetti autorizó la detención del tren en el que viajaba Uliarte: la captura se concretó a la altura de la estación Palermo luego de que personal de la DUIA recorriera toda la formación, agregaron las fuentes.

El viernes, Uliarte había dado una entrevista al canal de televisión Telefé en la que se presentó como "Ámbar", dijo que no veía a Sabag Montiel desde el martes último y se quejó de que habían secuestrado sus pertenencias en el marco de un allanamiento.

Aparentemente, los investigadores lograron reconstruir con imágenes de cámaras de seguridad que el jueves la joven habría compartido con el agresor buena parte del trayecto hasta la casa de la vicepresidenta, situación que contradice lo que ella misma manifestó en el reportaje televisivo.

La Justicia ya sospechaba que el principal acusado por el intento de magnicidio no habría actuado solo, en base a los primeros resultados de los análisis de cámaras de seguridad del barrio de Recoleta, donde vive Kirchner. Esta teoría que es uno de los motivos por los cuales se impuso el secreto de sumario.

Las apariciones en Crónica TV

Uliarte ya había aparecido en televisión en dos ocasiones antes del atentado contra Cristina Kirchner, en Crónica TV. Una de esas veces, estaba junto a Sabag Montiel, quien a su vez ya había salido una primera vez en el canal hablando contra Sergio Massa y la propia vicepresidenta en un móvil cuando fue el cambio en el Ministerio de Economía. La segunda vez fue junto a su novia, con la que se dedicaba a vender algodón de azúcar en la avenida Corrientes.

Sabag Montiel y Uliarte aparecieron en un móvil ya que afirmaban que la chica dejó de cobrar planes sociales porque prefería ganar el mismo dinero vendiendo sus "copitos de azúcar". "Mi novia tenía planes sociales, pero dejó de tenerlos, porque no da cobrar planes cuando podés trabajar", comentó el imputado frente a las cámaras del canal. "Se sale adelante trabajando, no cobrando planes", sostuvo.

Luego de eso, a mediados de agosto la pareja de Sabag Montiel asistió a los estudios de Crónica TV, en donde debatió con Mariana Alfonzo, una mujer a favor de los planes sociales de la Anses. Allí, la chica contó que gana $18.000 en tres días vendiendo algodón de azúcar, lo mismo que la mujer cobraba por una prestación social.

Aunque no salió en cámara, Sabag Montiel estuvo presente en el estudio televisivo para acompañar a su novia. "No es tan fácil como lo pintan. Hay que salir a trabajar desde temprano, hay que romperse la espalda para ganarse el mango. No es que va a salir la plata por arte de magia, hay que salir a patear", afirmó la joven, que se presentó ante las cámaras como "Ámbar". Luego, se descubrió que la chica también trabaja haciendo contenido erótico en la plataforma Only Fans.

Declaró el amigo que dijo que "lamentablemente no ensayó antes"

En tanto, declaró un hombre identificado como Mario Borgarelli, quien dijo ser "conocido" del acusado, y aseguró bajo juramento creerlo "capaz de cometer el hecho", informaron las fuentes. Antes de declarar, Borgarelli había dado una nota en el canal Telefé donde se presentó como "amigo" de Sabag Montiel y lamentó que el detenido haya fallado. “Su intención era matarla, lamentablemente no ensayó antes”. Además, planteó que la muerte de la vicepresidenta "por ahí significaría menos impuestos".

El testigo entregó de manera voluntaria su teléfono celular para que sea peritado, en presencia del fiscal Carlos Rívolo y del defensor oficial de detenido, Juan Hermida.

Borgarelli había contado en la entrevista televisiva que el detenido, a quien conoce desde la adolescencia, decía “entender de manejo de armas”, pero nunca le creyó, de acuerdo a su versión: "Según él, siempre tuvo fierros y se iba a disparar al campo, pero como lo considerábamos mitómano lo dejábamos hablar".

Por otra parte, Borgarelli había afirmado que el detenido cambió mucho el aspecto desaliñado que solía tener, "con pelo y barba larga", porque "se estaba preparando para este momento. Sabía que iba a salir en la tele y sabía que iba a ser detenido, no tengo ninguna duda de eso". “La última vez que lo vi fue hace 10 meses, cuando estaba yendo a la villa a comprar un arma, pero no puedo decir si es la misma que usó anoche”, afirmó el viernes por la tarde.