Los principales referentes de las diversas corrientes sindicales comenzarán el 5 de abril a transitar el camino de la renovación de autoridades de la CGT, cuando se reúnan en la histórica sede de Azopardo 802, lo que significará el certificado de defunción a mediano plazo del triunvirato de la central obrera.

El escenario elegido no es casual, ya que es uno de los símbolos del sindicalismo argentino, porque esa sede no sólo sirvió como custodia de los restos de Eva Perón, sino que supo albergar a dirigentes de la talla de Augusto Timoteo Vandor, Raimundo Ongaro, José Ignacio Rucci, Lorenzo Miguel y Saúl Ubaldini, y fue un lugar de encuentro no sólo gremial.

Hoy, tras la renuncia del secretario de gremial, Pablo Moyano, los dirigentes que van a la sede son contados con los dedos de la mano y sólo se practican actividades menores donde ya no existen ni los corpulentos y típicos custodia de antaño. Afortunadamente, la treintena de empleados que allí prestan servicio están al día con sus salarios.

Si bien aun subsisten algunas controversias vinculadas al plazo para convocar a un Congreso Nacional Extraordinario, algunos quieren que sea antes del comienzo del Mundial de Rusia en junio, y otros pretenden que la renovación se dé más adelante, existe una coincidencia generalizada: “La CGT debe ser normalizada”.

Un dirigente gremial confió que “una CGT partida en varios sectores no le sirve al Movimiento Obrero y tampoco al gobierno nacional, porque en vez de dialogar con una sola representación debe ir cerrando acuerdos parciales, que algunos cumplen y la gran mayoría no”.

El informante precisó que si “bien necesitamos una conducción con un único secretario general acompañado por un Consejo Directivo que funcione a todas horas, no es cuestión de sentarnos y llenar planillas con los nombres de dirigentes que nos sean afines porque eso no sirve”.

Al respecto puntualizó que “debemos hacer un mix entre la experiencia y la juventud, a los efectos de colocar a los dirigentes más convocantes, ya que hoy en un 50 por ciento los trabajadores tienen menos de 50 años especialmente en la industria y existe un océano cultural, tecnológico y gremial”.

Otro dirigente gremial indicó que “hay dirigentes que ven su labor como conductores de organizaciones sindicales con una óptica basada en las premisas enarboladas por el general Juan Domingo Perón, mientras que los sectores más jóvenes necesitan de ese marco referencial histórico pero también de dirigentes que vean a futuro como resolver los grandes problemas que genera la globalización económica y el desarrollo tecnológico”.

Este añadió que “en la Argentina y con razón mucha razón los dirigentes quedaron atrapados en la pelea salarial y en la defensa del empleo porque ha sido evidente el deterioro del poder adquisitivo y los bolsones de desocupación, pero no alcanzan a notar que el permanente crecimiento del desarrollo tecnológico los deja más desamparados a corto plazo”.

En ese sentido enumeró que “hasta hace pocos años la construcción de automóviles, las operaciones bancarias y financieras y numerosas actividades industriales textil requerían de miles de puestos de trabajo, y hoy y de manera progresiva los seres humanos somos víctimas de la robótica y la informática”.

Volviendo al 5 de abril, la necesidad de elegir a una nueva conducción también servirá para aumentar los incipientes aprestos internos, ya que cada corriente tiene sus propios candidatos y buscará hacerlos prevalecer.

Los “gordos” e “independientes”, veteranos en el arte de tejer alianzas, que en la cumbre sindical del 7 de marzo en la Federación de Sindicatos de la Industria del Gas, que dirige Oscar Mangone, y días después en el gremio estatal de UPCN, manifestaron su apoyo a las actuales autoridades, o sea el triunvirato, y su candidato más firme es Héctor Daer.

Para ello contarían con el aval de Confederación Argentina de Trabajadores del transporte (CATT), cuyas principales espadas son Juan Carlos Schmid (dragado); Omar Maturano (La Fraternidad) y Roberto Fernández (UTA).

Trascendió en los pasillos de la CATT que el ferroviario Maturano querría convertirse en el futuro titular de ese nucleamiento, si como se especula Schmid abandona la conducción y no la secretaría adjunta de la futura CGT, hoy en manos del estatal Andrés Rodríguez.

Los principales referentes de la CATT se reunirán el lunes, a partir de las 11, en la sede de “La Fraternidad”, con las principales espadas del Movimiento de Acción Sincical Argentino (M.A.S.A.), Jorge Omar Viviani (taxistas), Sergio Sasia (U.Ferroviaria) y Guillermo Moser (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), para intercambiar opiniones sobre la realidad económica, gremial y política del país.

Los referentes de otros dos grandes gremios, como son la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que conduce Antonio Caló -sus colaboradores dicen que no manifiesta interés alguno en acelerar los tiempos de renovación cegetista-, y del Sindicato de Mecánicos y Afines de la Industria Automotriz (Smata), mantienen un pertinaz silencio sobre que harán en el futuro.

Mientras tanto, el Gobierno, a través de la incansable labor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, continúa cerrando acuerdos paritarios, como el de los petroleros de YPF, y ayer mismo sentó las bases para el lunes, con el objetivo de acordar los sueldos de los panaderos, razón por la cual debatieron con el titular del gremio, Abel Frutos.

Finalmente, quiénes se encuentran desconcertados son los mercantiles, frente a la versión de que Armando Cavalieri dejaría la titularidad del gremio.

Según explicaron voceros gremiales, “Cavalieri -palabras más, palabras menos- exhortó a formar una lista de unidad, caso contrario irá por la reelección”.