El Gobierno pidió a la oposición lograr un "profundo acuerdo democrático"

El intento de magnicidio a Cristina Kirchner alteró la agenda en el Gobierno. "Estamos a una semana del atentado contra la Vicepresidenta que cambió sin duda un montón de cosas", afirmó la portavoz presidencial en Casa de Gobierno.

El Ejecutivo reconoció que está "atento a la investigación judicial" y a la imputación a los detenidos por el intento de atentado contra la ex presidenta.

El oficialismo convocó a los sectores opositores a "abordar el tema de la intolerancia política en la sociedad" y "a reflexionar sobre como llegamos a esta situación" con el "avance de la violencia y la intolerancia".

Durante la conferencia de prensa, la portavoz llamó replantear "el pacto democrático, a ratificarlo y profundizarlo" y destacó los esfuerzos que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo para llegar a un diálogo con la oposición.

Diálogo con la oposición

“El Presidente entiende que hay que construir una Argentina de diálogo y de convivencia, y haber cruzado el límite que se cruzó el jueves pasado nos obliga a replantearnos nuestro pacto democrático, a ratificarlo y a profundizarlo”, agregó.

La funcionaria volvió a cuestionar a los dirigentes que no repudiaron el hecho. "No vamos hacer ellos o nosotros. Nos parece grave que la presidenta del principal partido de la oposición todavía no haya repudiado como si lo hicieron el resto de los dirigentes políticos opositores", señaló sin mencionar el nombre de Patricia Bullrich.

En cuanto a los responsables de esta situación, Cerruti señaló que "está cuestionada toda la dirigencia política, social, la justicia y a a los medios que hicieron que esta situación llegara tan lejos".

PASO y clases

Consultada por las elecciones del año próximo, la portavoz desmintió que estén analizando suspender las PASO. También se refirió a la recuperación de clases que planteó la Ciudad de Buenos Aires tras el feriado del viernes pasado.

“El Gobierno no entiende que se hayan perdido horas de clase. Y que haya una jornada de reflexión donde puedan conversar los niños con sus padres y amigos y ver lo que se está manifestando democráticamente en las calles de repudio a un intento de magnicidio es parte de la educación. Se llama educación cívica”, confrontó con las autoridades porteñas.

Sobre la misa convocada por la intendencia de Luján en el santuario de Nuestra Señora de Luján el próximo sábado, el presidente Alberto Fernández "invitó a todos los ministros" del Gabinete a participar de la misa. El mandatario decidirá en las próximas horas si concurrirá a la convocatoria.