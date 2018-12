Por consejo del Poder Ejecutivo nacional, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se aleja cada vez más de la opción de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. Aún cuando admiten que en los primeros meses de 2019 la recesión se profundizará, en la Casa Rosada sostienen que el presidente Mauricio Macri crecerá en las encuestas, razón por la cual no sería necesario adelantar los comicios en el territorio bonaerense para exhibir un eventual primer triunfo electoral previo a octubre.

Vidal, su equipo y los principales asesores del jefe de Estado en materia electoral recién definirán los pasos a seguir entre febrero y marzo del año próximo. Lo que resuelvan dependerá tanto de la coyuntura económica y la imagen de Macri en la sociedad como de lo que haga la ex presidente y actual senadora de Unidad Ciudadana Cristina Fernández. Si bien hasta hace algunas semanas en Balcarce 50 no veían con malos ojos la posibilidad de desdoblar las elecciones en la provincia con el objetivo de "potenciar" al Presidente en los comicios nacionales, en los últimos días cambiaron de opinión y hoy esa alternativa aparece como lejana.

"En el Gobierno nacional entienden que Macri va a seguir creciendo y no necesitan el empujón del desdoblamiento", señalaron desde la gobernación bonaerense. Sin embargo, en el entorno de Vidal dudan de que esto vaya a ser así efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que se avecina un escenario de ajuste económico, en el que estiman habrá un aumento del desempleo y la pobreza. Desde la propia administración bonaerense deberán hacer más de una maniobra para afrontar las consecuencias de los recortes estipulados en el Presupuesto 2019 para alcanzar el déficit cero, requerido por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuentes del Ejecutivo nacional aseguraron que en los próximos meses el mandatario recuperará algunos puntos de los que fue perdiendo luego de la crisis cambiaria e inflacionaria, lo que a su vez frenaría la caída de Vidal en las encuestas. Como una primera muestra toman los números post Cumbre de Líderes del G20, en los que hay un leve repunte, y se ilusionan con continuar por ese camino en los siguientes meses.

En caso de que de todas maneras la gobernadora bonaerense se inclinara por desdoblar los comicios, antes debería conseguir que la Legislatura provincial modifique las leyes 5109 y 14086, algo que no le acarrearía mayores problemas, debido al interés del massismo y el PJ no kirchnerista por adelantar las elecciones para no quedar presos de la polarización.

Aunque tanto en la provincia como en la Nación afirman que Macri tiene asegurado su segundo mandato, todo indica que -cualquiera sea el resultado- Vidal prefiere que su suerte quede atada a la del líder de PRO. "No quiero ser gobernadora de Cristina, quiero ser gobernadora de Mauricio", apuntó días atrás la dirigente de la alianza Cambiemos con mayor intención de votos.