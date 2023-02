Empresas prevén alta movilidad laboral y se mantiene la dificultad para cubrir puestos

El empleo privado continuará en alza de acuerdo a relevamientos privados. La paradoja es que aún en tal dinámica las empresas asumen que continuarán las dificultades para que puedan cubrir determinadas ocupaciones. Una encuesta reveló que en 2023 el 85% de las compañías señaló que prevé mayor movilidad y el 15% estima retracción y menos búsquedas.

Dentro de lo que el Gobierno destaca por estos días como "22 meses consecutivos con crecimiento en el empleo registrado" hay matices para considerar en la medición de la consultura Hucap a la que accedió BAE Negocios. La muestra incluyó a 118 empresas de diversos rubros, y se realizó a fines del año pasado. El 30% de las empleadoras prevé aumentar su dotación en 2023, el 64% mantenerla y el 6% reducirla. Además el 62% asumió que perdió personal o recursos clave en el último año, mientras que un 38% no tuvo mermas en sus planteles.

Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, comentó también que el 55% de las compañías afirma tener dificultades en encontrar nuevos talentos para las áreas de sistemas, IT y nuevas tecnologías. En tanto un 38% señaló que tales escollos se extienden a una gama más amplia de actividades y un 7% no reportó problema alguno. Acotó que tanto en nuevas tecnologías, sistemas e IT la demanda sigue superando a la oferta y los niveles de rotación en dichos perfiles "es muy alto".

Sobre la incidencia de variables económicas en el empleo la ejecutiva consideró que si bien el presente es un año electoral, tiene una proyección de inflación similar al 2022, y la incertidumbre por el valor del dólar, "las empresas no creen que esto tenga impacto" en el mercado laboral.

Empero, la variable dólar sí incide en cuanto al pago de salarios para quienes trabajan desde el país para empresas del exterior. De hecho esto sucede en el mercado de IT, reseñó Terlizzi, un escenario que marca la imposibilidad de competencia de las empresas del país con las extranjeras.

En este contexto, las empresas con sede en el país implementan estrategias para atraer y retener las posiciones más demandadas como incrementos salariales diferenciales; flexibilidad horaria, teletrabajo full time y capacitación a cargo de la empresa, entre otras.

Desafíos empresarios y salario emocional

"Será otro año de muchos desafíos para las empresas y tienen que comprender que el paradigma cambió, que hoy nos encontramos con un mercado de casi pleno empleo para perfiles profesionales y si focalizamos en el área de sistemas y nuevas tecnologías hay una demanda muy superior a la oferta donde no vemos que esta tendencia vaya a revertirse en el corto plazo; hoy son las personas quienes eligen en dónde trabajar, a qué compañía brindar sus conocimientos", comentó la ejecutiva.

La CEO acotó que, para algunas áreas específicas, el llamado "salario emocional" tiene cada vez más peso en las personas a la hora de analizar una propuesta. "Si bien el salario es el factor motivacional por excelencia, los esquemas de trabajo híbridos, remotos y otros suelen ser otro de los factores que se ponen con fuerza en la balanza, la flexibilidad, lo que se percibe de la empresa en cuanto al valor que le dan al capital humano, el clima laboral, la cultura, las capacitaciones y actualización que brindan o los espacios que fomentan para esto, entre otras variables".