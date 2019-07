El precandidato a intendente de La Matanza por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, realizó un crudo análisis de la situación que atraviesan el país y la provincia de Buenos Aires y destacó las posibilidades su fuerza política de cara a las elecciones. "Se me acerca mucha gente decepcionada que me dice que votó a Macri y que ahora no lo va a volver a hacer", sostuvo.

El diputado nacional, entrevistado por Chiche Gelblung en Crónica TV, afirmó que "Macri y Vidal nos quieren tomar por tontos a todos los argentinos. Basta con mirar la estrategia de campaña. Vidal y sus funcionarios dicen que dejan una provincia más segura y de lucha contra las mafias, pero hace una semana que el ministerio Público Fiscal dice que hay un 60% más de hurtos, 50% más de secuestros exprés y 25% más de homicidios".

"También mienten con la obra pública. Macri se la pasa hablando de obra pública, dijo que hizo 7000 kilómetros de rutas y autopistas, y que va a hacer 13000 más antes de fin de año. Pero Chequeado.com lo desmintió diciendo que sólo hizo 400 kilómetros", dijo el matancero.

Además señaló que "el 80% de los jubilados de la Argentina cobra la jubilación mínima, eso significa que el 80% son pobres. Hay que preguntarle a Macri cómo se hace para vivir con 11500 pesos", dijo el ex intendente de La Matanza sobre la difícil situación que están atravesando los adultos mayores, y destacó que "gracias a Dios, Alberto Fernández salió a asegurarles a los jubilados que, si es elegido Presidente, va a haber medicamentos gratuitos para todos los jubilados y que las jubilaciones van a aumentar inmediatamente por arriba de la inflación".

Sobre la actual intendenta de La Matanza y la fórmula del Frente de Todos en la provincia, el candidato a intendente afirmó que "Verónica Magario es tan buena intendenta que por eso hoy es nuestra candidata a vicegobernadora. Junto a Axel Kicillof son un equipo muy potente, que van a dar vuelta la página desde el 10 de diciembre, después de este desgobierno de Vidal".