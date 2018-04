Tras el escandaloso paso de Luis Caputo por el Congreso, el diputado por el Frente Renovador Felipe Solá manifestó que el funcionario "está acusado en la justicia", además "que la comisión de valores de Estados Unidos" afirmó que "es accionista" de una off shore, "y él lo sigue negando".

"El problema es que Macri cree que es muy normal tener la plata afuera, que es muy normal no deshacerse de ella. Como dijo el jefe de gabinete Marcos Peña, cuando dijo que Caputo podía jugar en la Premier League, nosotros decimos que lo que no puede, es ponerse la celeste y blanca", advirtió Solá.

En otro tramo se quejó porque según dijo "no pudimos hablar porque nos habían dejado para el final, pero después de cuatro horas el ministro decidió irse; no se sabe si porque estaba apurado, o porque le molestaba que una diputada se pusiera de pie y mostrara el papel que le envió su secretario", dijo el diputado Renovador quien consideró todo como "muy extraño, porque Cerruti no había llegado a hablar aún. El ministro tendría que haber pedido disculpas y continuar, pero ya estaba cansado, se levantó sonriente y se fue. Creo que hoy acá perdió el ministro".

Consultado sobre el modo en que el titular de finanzas abordó la polémica en torno a las cuentas offshore, Solá expresó: "El dio respuestas, lo que pasa es que está acusado en la justicia, donde están interviniendo un fiscal y un juez, además que la comisión de valores de Estados Unidos ya dijo en febrero de 2018, o sea hace un mes y medio, que este señor es accionista, pero él lo sigue negando, nos miente todo el tiempo", concluyó.