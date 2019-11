Fernández marca línea y adelanta que no pedirá al FMI los US$11.000 M pendientes

El presidente electo Alberto Fernández anticipó ayer que no pedirá los 11 mil millones de dólares que aun le restan desembolsar al FMI "porque no es la solución", señaló que su mayor deseo es que haya un acuerdo regional con la Unión Europea pero al no conocer "la letra" del mismo "habrá que estudiarlo primero". Además, destacó que América Latina mira con "expectativas y esperanzas" el proceso político Argentino que desembocó en el triunfo del peronismo, a partir del cual se desató en el continente "una demanda social que parecía dormida".

"Estamos en un punto ideal, todos de acuerdo en lo que debemos hacer y no escucho a nadie pedirme ajuste en la economía", dijo Fernández en una extensa entrevista concedida al programa que conduce Alejandro Dolina en Radio con Vos, en la que además advirtió que "en Argentina se ha ajustado tanto que dejaron de dar vacunas" y "reaparecieron enfermedades" como el "sarampión", la "varicela" o la "tuberculosis", tema que dijo haber conversado con Kristalina Georgieva, directora del FMI.

Fernández dijo hacer hincapié sobre ese tema "para que la gente entienda la dimensión del ajuste. Cuando se llegó a esto es porque fue mucho lo que se hizo" y es que "ajustaron lo que no debían", tras lo cual se preguntó: "¿Como puede ser que se haga una cosa así? Porque eso también evidencia cierto desprecio por el otro; es convertir a la gente en un número", exponer a los chicos "a enfermedades" porque alguien "decidió ahorrar en vacunas".

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado ¿crees que la solución es seguir endeudándose? No es la solución, es más o menos como el tipo que ha tomado mucho y está un poco borracho, la solución no es seguir tomando vino, la solución es que dejes de tomar", graficó en otro tramo en torno a la deuda con el FMI.

Respecto a ese tema, dijo que aún faltan desembolsar "alrededor de 11 mil millones" de dólares, pero "hay un punto donde "vos decís '¿tengo un problemón y voy a pedir más?', yo lo que quiero es dejar de pedir y que me dejen pagar".

"Intento ser una persona seria" que no quiere "firmar acuerdos que no vamos a cumplir, esos acuerdos ya los firmó Macri, firmó uno, dos tres y no cumplió ninguno. Yo voy a firmar uno que lo podamos cumplir", subrayó el líder del Frente de Todos, quien agregó: "Déjenme desarrollarme para poder pagarles ¿cuánto tiempo necesito? No sé, discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata".

En otro tramo, Fernández dijo que su "mayor deseo" es que se alcance un acuerdo regional con la Unión Europea "en donde nosotros tengamos ventajas" y "ganemos lo que nos corresponde", pero se negó a profundizar sobre el tema "porque hasta el día de hoy no conocemos la letra del acuerdo".

"El continente se está rebelando contra la derecha" dijo al ser consultado sobre la conflictiva situación por la que atraviesa la región, evaluó que Cristina, él y su futuro gobierno van "en el mismo sentido de la gente" y consideró que "latinoamérica nos mira con expectativas y esperanzas", porque ven un cambio de clima: "Lo cierto es que nosotros ganamos y en América Latina se desató una demanda social que parecía dormida", concluyó.