El bloque de organizaciones sindicales ferroviarias selló su paritaria 2018 a décimas del 47% luego de negociar con la estatal Sofse. El acuerdo incluye como compensación una gratificación extraordinaria del 10% más una suma fija adicional en la franja de $1.500 y $3.000 en razón de las categorías respectivas. Lo pactado abre la instancia también de negociación trimestral ofreciendo más que un perfil de la todavía impredecible negociación paritaria 2019.

La mesa paritaria tuvo a la Unión Ferroviaria (UF), al gremio de maquinistas La Fraternidad (LF), la organización de de Señaleros y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (Apdfa). Sergio Sasia y Omar Maturano, titulares de la UF y LF, respectivamente destacaron a BAE Negocios que luego de más de 10 horas de negociación arribaron al acuerdo respectivo. "Los trabajadores percibirán un 10% de aumento en las grillas salariales, mas un 5% como suma adicional por todo concepto, con lo cual en el resto de lo acordado para el año pasado, se alcanzó un 46.7% promedio de aumento para el sector. El 5% adicional también se incorpora a las grillas salariales a partir de abril próximo".

La negociación trimestral sienta un precedente importante para las paritarias 2019

Los adicionales que percibirá el sector ferroviario subsana y supera la circunstancia de que no hayan sido incluidos en el bono de fin de año que pactó la CGT con el Gobierno, y se concretó a través de un DNU. Capítulo no menor en cuanto a la mensura sindical, ya que este bloque del sector transportista no ocultó su disgusto cuando se conocieron los detalles del decreto que dispuso el bono, negociación por la cual la central de Azopardo no avanzó hacia un paro general en diciembre.

En el acuerdo firmado también se decidió la vigencia de la presente paritaria hasta el 31 de marzo y establecer a futuro un nuevo esquema de período paritario con una vigencia comprendida entre el 1 de abril al 31 de marzo 2020, en virtud de lo cual habrá una nueva reunión que podría celebrarse a partir del 15 de marzo para lograr la recomposición salarial que corresponda aplicar a partir del 1 de abril próximo, de acuerdo a lo expresado por Sasia y Maturano. Ambos secretarios generales estuvieron acompañados en la negociación por Enrique Maigua (Señaleros) y Adrián Silva (Apdfa).

La Sofse es la empresa estatal que administra todos los servicios de trenes de pasajeros de corta, media y larga distancia bajo la órbita estatal y agrupa a 30 mil trabajadores ferroviarios. El bloque sindical de transporte ratificó que la pauta de negociación firmada marcará el tenor de las negociaciones en el resto de las empresas. "Se trató de una negociación difícil y extensa. Destacamos que, a nuestro criterio, tuvo resultado positivo en pos de sostener el poder adquisitivo de los salarios. Mucho más teniendo en cuenta lo que pueda suceder en materia inflacionaria este año analizando la coyuntura y el contexto actual" enfatizó el titular de la UF.