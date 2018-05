El desplazado presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja, ratificó ayer que pese a la intervención que sufre ese espacio, el 18 de mayo se celebrará el Congreso nacional partidario, denunció además que la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, viene actuando "como si fuera parte de una línea interna y no como jueza" y consideró de "estupidez" las maniobras llevadas a cabo por el interventor Luis Barrionuevo, quien mediante recursos, viene dilatando una resolución final respecto a la intervención.

"El Congreso partidario es soberano, está integrado por representantes de las 24 provincias y no se puede frenar lo que se decida ahí porque jurídicamente no lo pueden intervenir. Para que ello suceda, tendrían que actuar los 24 jueces federales con competencia electoral de cada distrito", dijo Gioja al ratificar el encuentro que tendrá lugar la semana próxima.

Respecto a la demora de Servini en enviar el expediente de la intervención a la Cámara Nacional Electoral, el ex gobernador de San Juan dijo que "no hay que darle importancia porque sería entrar en el juego de una jueza que está jugando y no actúa como jueza sino como si fuera parte de una línea interna", del PJ.

En esa dirección, vale recordar que pese a haber transcurrido casi un mes desde la intervención del PJ nacional, la Cámara Electoral aún no habría recibido el expediente que le debió girar la magistrada, lo que bien podría ocurrir en las próximas horas.

Por su parte, fuentes partidarias consultadas por BAE Negocios, advirtieron que "desde el sector de Barrionuevo vienen interponiendo recursos y objetando a los apoderados del PJ con argumentos muy blandos, con la intención de dilatar la intervención y llegar al Congreso nacional que se celebrará el 18 de mayo, con el partido intervenido".

Consultado, Gioja consideró esas chicanas como una "estupidez", y advirtió: "Nuestra estrategia será la de apurar todos los tiempos que se puedan y hacer prontos despachos. Lo que se pueda hacer legalmente lo vamos a hacer, pero no nos molesta lo que haga Barrionuevo, y si la jueza se quiere demorar que se demore, nosotros vamos a seguir funcionando lo mismo".

Respecto a trascendidos que partieron desde el barrionuevismo, los que dan cuenta de que se estaría evaluando intervenir al PJ Bonaerense, el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados señaló que "eso sería mejor todavía porque mostraría el grado de irracionalidad que tienen, porque ¿por qué lo van a intervenir? Porque tienen ganas ¿Cuál es la causa? No tienen motivos de ningún tipo. Entonces, cuanto más arbitrariedades cometan será mejor para nosotros porque nos unirá más", afirmó.

Agregó además, que "no lo puede hacer porque es el Congreso partidario el que debe avalar una medida semejante y si este se quiere hacer el loco y decide intervenir de todos modos algún distrito, el Congreso lo bajará en un ratito".