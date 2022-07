El empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel analizó la situación del dólar y advirtió que “los países que son menos competitivos necesitan devaluar”, ya que el valor de la divisa pararela es "lo que el mercado considera que tendría que valer". En relación a la nueva ministra, destacó que un cambio siempre es "esperanzador".

En declaraciones radiales, habló sobre la disparada del dólar blue, que durante el lunes llegó a trepar hasta $285. "El (dólar) paralelo, el contado con liqui, es la referencia de lo que el mercado considera que tendría que valer", enfatizó.

"Es parte de la incertidumbre general que hay, no sabemos a qué valor vamos a importar y si podemos importar o no", advirtió, en alusión a la suba de precios que denuncian los comerciantes. En la misma línea, sentenció: "Lo que vos llamás especulación, hay veces que es para defenderse de la situación que hay".

La nueva ministra

Grobocopatel también habló sobre la designación de Silvina Batakis. "Siempre que hay un cambio hay esperanza, uno no puede prejuzgar y todos queremos que le vaya bien”, remarcó.

“Creo que tiene que haber un gran acuerdo nacional de una amplia mayoría basado en todas las transformaciones que tiene que hacer la Argentina para dar vuelta la página. Es muy importante que Cristina lo diga”, declaró, en torno a la coyuntura actual.

En ese sentido, con relación a la vicepresidenta, el fundador de Los Grobo sorprendió: “Si te llama un líder político de la importancia de Cristina Kirchner, hay que ir a conversar”.

“Hay muchas cosas que se hicieron mal, algunas por desconocimiento, pero se hicieron cosas que no se deberían haber hecho", deslizó, al ser consultado por la gestión de Alberto Fernández.

El paro del campo

Grobocopatel calificó la movilización del próximo miércoles 13, anunciada por la Mesa de Enlace, como "un paro simbólico” al que adhiere como forma de “llamar la atención con lo que pasa en el campo”.

En la misma línea, con respecto a la divisa norteamericana, ratificó: “De cada dólar que se importa, se exportan 10, es muy importante".

"No va a afectar la producción de la economía y no va a tener ningún impacto, es un paro de comercialización de granos, lo que no se mueve ese día, se mueve el día siguiente", cerró, sobre el paro gremial del sector agropecuario.