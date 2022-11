Habrá una nueva revisión del Salario Mínimo bajo impacto inflacionario

El Gobierno convocó para el martes 22 al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNS) para fijar mejoras en el haber mínimo y el máximo a abonar en cuanto a lo dispuesto por desempleo, siempre bajo el rigor de la inflación.

En agosto se había acordado actualizar desde este mes a $57.900 el SMVM, en sintonía con la política salarial del Gobierno, apoyada por un lado en las revisiones del salario mínimo y por otro la dinámica de las paritarias que resaltó la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, desde que asumió como "medicina antiinflación".

La materia pendiente, con fuerte debate interno en el oficialismo, es que la Casa Rosada defina el pago de una suma fija a los salarios más bajos del sector de trabajadores y trabajadoras registrados.

Meses atrás, con Claudio Moroni todavía al frente de la cartera laboral y en su segundo encuentro del año, realizado el 22 de agosto, el CNS aprobó que el SMVM pasara a $57.900 en 3 tramos para septiembre, octubre y noviembre y la revisión para el corriente. El incremento aprobado fue del 21% y en la deliberación hubo 30 votos a favor. La CTA de los Trabajadores se abstuvo y la CTA Autónoma votó en contra. Con aquella progresión aplicada el SMVM llegó a $51.200 en septiembre, a $54.550 en octubre y este mes alcanza los $57.900. En aquel momento el Gobierno ponderó que, de diciembre a diciembre, la mejora en el haber mínimo alcanza el 80,9% y de marzo a marzo el 75,5%.

Sin embargo desde las centrales sindicales asumieron por esos días que, con la pasada revisión que votó el CNS el ingreso mínimo quedó lejano a la canasta de pobreza ($110.000) tal como se preveía. Acercarse a dicho importe sólo podría tener lugar en rigor de aplicar un aumento de más del 100%.

En particular y puntual la CTA Autónoma había considerado y ratifica por estos días su postura que aunque sea de forma gradual, es necesario convenir un plan de recuperación salarial “por lo perdido desde el macrismo y superar el guarismo inflacionario del año" que por estas horas y como lo verifican estimaciones de consultoras, economistas y gremios será de 3 dígitos.

“Además, el haber mínimo debe alcanzar a quienes hoy no contempla, como municipales, peones rurales y empleadas domésticas y, aunque no sea el ámbito, hay que establecer el ingreso universal", sustanció Ricardo Peidró referente de la CTA Autónoma. El CNS es un organismo tripartito y está constituido por 32 integrantes: 16 por la parte trabajadora y otros tantos en representación de las cámaras empresarias de todas las actividades. En caso de no producirse un acuerdo entre los participantes del CNS el ministro de Trabajo tiene la potestad de “laudar”, hecho que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri.

Antes del tsunami inflacionario el CNS había fijado en marzo un incremento del 45% en 4 tramos. Nada fue casual, esos 45 puntos fueron la apertura de las paritarias que la inflación arrasó. Ante la escalada de precios el Gobierno adelantó en mayo los tramos de esa mejora con lo cual desde el 1° de junio pasó a $45.540 y desde agosto a $47.850.

Té para 3

Kelly Olmos, y el titular de la CGT, Héctor Daer, volvieron a encontrarse este jueves en la 28 Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), ente vital del Consejo del Salario, donde coincidieron en el rol de la industria en el desarrollo productivo sin descuidar el desarrollo social.

La funcionaria dejó allí algunos textuales sobre su visión del escenario productivo, salarial, económico y político, a pocos días del CNS, a saber:

"Creo en el concepto de la unidad nacional, que no es uniformidad, sino la posibilidad de converger en un proyecto común de desarrollo, donde podamos realizarnos colectivamente".

"Creo en la idea de que es imposible realizar una comunidad en la que los que son miembros del conjunto, no tienen la posibilidad de aportar a la construcción común".

"Vamos adquiriendo una madurez que tiene que transformarse en un diálogo de carácter productivo".

"Puedo dar testimonio de lo que son las negociaciones paritarias, donde se ve a trabajadores y empresarios a traves de sus organizaciones, defender sus intereses y lograr acuerdos en el marco del bien común".

"El conflicto es noticia, resolverlo no. Pero podemos dar fe de que se encuentran mecanismos de acuerdos muy importantes, de los que la Argentina puede estar muy orgullosa"

"Creo que detrás de las dificultades de esta etapa podemos encontrar la oportunidad de tener un proyecto de desarrollo común, que nos de la posibilidad de desarrollarnos en nuestra patria con justicia y dignidad".

.