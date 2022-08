El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a la líder de la coalición ARI, Lilita Carrio, y sus dichos respecto a Juntos por el Cambio (JxC) y consideró que “no es el camino” para ganarle al oficialismo.

“Hacia delante, Juntos por el Cambio tiene que tener reglas decentes, tiene que estar conformada por decentes. No puede haber más negocios”, comentó la política nacional, y luego lanzó: “El que sabe bien Gerardo (Morales), porque me conoce hace años, es que si tengo que denunciar, denuncio. Muchachos, en el nombre de la unidad nacional no hago más nada. La feliz unidad nacional va a ser sobre la base de la decencia”.

Patricia Bullrich también salió a defender su espacio de los dichos de Carrió

Como consecuencia, el funcionario del PRO reveló un comunicado oficial en su cuenta oficial de Twitter, en donde bajo el título de “este no es el camino”, y detalló: “Hace muchos años que desde la UCR, la CC y el PRO venimos trabajando juntos por la República y el desarrollo de nuestra querida Argentina. Argentina que hoy nos duele”.

En ese sentido, Larreta apuntó: “Tengo un profundo respeto por Lilita, pero no estoy de acuerdo con sus declaraciones de estos días sobre distintos miembros de Juntos por el Cambio. Ese no es el camino”.

ESTE NO ES EL CAMINO pic.twitter.com/EOSBhsOnJ5 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 10, 2022

A pesar de que Larreta destacó que “es muy saludable” que haya discusiones, aún así el límite son “los agravios”. Luego de eso, apuntó a la unidad del espacio opositor y su estabilidad, algo que, según él, se lo pide “la gente”.

“Es la unidad la que nos va a permitir volver a tener la oportunidad de transformar Argentina y mejorar la vida de millones de argentinos que hoy viven con angustia y mucho dolor”, sintetizó Larreta.

El repudio de Bullrich

La presidenta del bloque PRO también salió a defender su espacio a raíz de las críticas de Carrió, y afirmó que “se tiene que terminar la impunidad”.

“La unidad es la herramienta más potente contra el kirchnerismo y quien atente contra ella pone en riesgo la construcción del cambio que sueñan millones de argentinos”, sentenció Bullrich en su cuenta oficial de Twitter.

“Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas. Y esto sin mirar la propia y la de sus aliados. Basta, Carrió”, sintetizó.