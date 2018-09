El secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPS AFIP), Julio Estévez (h.), reclamó hoy "mayores recursos" para ese organismo, al subrayar que "no hay posibilidad de lograr déficit cero sin ingresos".

"Necesitamos que el Ministerio de Economía le saque el pie de encima a la AFIP y nos asigne mayores recursos", sostuvo Estévez, que en un comunicado de prensa agregó que en la actualidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP) "está literalmente paralizada".

"No hay posibilidad de lograr déficit cero sin ingresos", manifestó, y añadió: "Nos bajaron los sueldos con la excusa de comprar computadoras y papel y después de eso, la AFIP salió a tomar un crédito del BID (el Banco Interamericano de Desarrollo) de 100 millones de dólares para el mismo fin, pero nuestros sueldos no se recompusieron".

En este sentido, el líder sindical de la UPS AFIP planteó que "en definitiva, el organismo encargado de recaudar el 95 por ciento de todo lo que entra tendrá que pagar intereses y soportar el costo de la devaluación por un dinero prestado en dólares, cuando somos los responsables de ingresar más de 3,5 billones de pesos al año".

"No entendemos por qué tenemos que pedir prestado si somos la fuente de ingreso de pesos al Estado nacional", enfatizó el gremialista, que prosiguió diciendo: "Hoy pueden recorrer las agencias y ver como están cerradas el 50 por ciento del tiempo, ya que estamos en estado de alerta y asamblea permanente".

"Le explicamos a la gente que pese a la devaluación, la inflación y la crisis, nos bajaron casi un 20 por ciento los sueldos, nos ponemos a disposición del ciudadano, pero aclarando que tenemos también familias que sostener y debemos luchar por nuestros derechos. En general la gente nos entiende, todos sabemos cómo está la situación en el país, salvo algunos funcionarios que toman decisiones que no podemos entender", insistió.

Finalmente, Estévez remarcó: "Amamos lo que hacemos y siempre nos sentimos orgullosos de ser eficientes y capaces, hoy el impositivo está literalmente en la ruina, viendo cómo vivir con menos sueldo en un contexto de crisis inflacionaria y devaluación".

"No pedíamos tanto, solo conservar la dignidad, ni eso nos dejaron. Esperemos que las autoridades políticas reflexionen sobre lo que están haciendo, destruir es fácil, reconstruir el organismo no. No se logra el equilibrio fiscal sin una AFIP pujante con recursos y al 100 por ciento de su capacidad operativa", completó el líder sindical.