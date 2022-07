La CGT vuelve a poner en debate la marcha del 17 de agosto

La anunciada marcha de la CGT para el 17 del corriente tendrá un debate más y será el miércoles durante la reunión de la mesa chica de esa central. A esa decisión tomada por el consejo directivo de Azopardo también la atraviesa la llegada de Sergio Massa al Gobierno, resta definir hasta que punto.

"Hay algunos dirigentes de la mesa chica y del consejo directivo que la quieren hacer, pero también hay otros que no. Estimo que se resolverá esta semana", dijo una fuente de esa misma mesa a BAE Negocios. Si bien los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña ratificaron que la movilización se hará, tres palabras del referente de los trabajadores de estaciones de servicio abren una de las puertas para el debate adicional. "Nunca se sabe", deslizó el sindicalista.

Coincidencias

La llegada del tigrense al Ejecutivo derivó en coincidencias no frecuentes en la misma CGT. En la tesitura firme del Frente Sindical (Fresimona) que lidera Pablo Moyano y la Corriente Federal (CFT) se agregó un sindicato con singular peso cegetista, la Uocra, que lejos está del ala kirchnerista del oficialismo.

En el común denominador se considera que hay motivos más que suficientes para realizarla y ninguna razón para levantarla. Dirigentes de esos tres sectores coincidieron, palabras más palabras menos sobre que "la situación de los asalariados y asalariadas se tiene que expresar con la CGT en las calles".

"Hoy más que nunca tenemos que marchar", reforzaron desde los sindicatos más cercanos al kirchnerismo.

Al tiempo que acotaron que la definición que les transmitió Cristina Fernández, decidida la inclusión de Massa al elenco gubernamental fue tajante: "Ahora todos al chiquero, de esta salimos todos o no sale nadie". Tal precepto no incluye, sin embargo, negar la realidad de los trabajadores.



En declaraciones radiales el legislador bonaerense y referente del Fresimona, Omar Plaini, consideró que "no hay espacio para ningún cheque en blanco, a lo sumo uno a 45 o 60 dias"



La posición de la Uocra la certificó su líder Gerardo Martínez el viernes y la tesitura a favor de marchar no varió. Sin perjuicio de que esa organización respaldó la llegada de Massa al Ejecutivo, esa incorporación no alcanza por sí sola para dejar sin efecto la protesta en las calles.

Datos y opinión

Datos políticos y económicos para reforzar el mantener la movilización se cifran en que la UOM logró llegar al 65% de mejora paritaria para este año, por decisión de su conducción y la presencia de sus afiliados frente al ministerio de Trabajo.

La cúpula que lidera Abel Furlán también avala la marcha cegetista, "no hay razón para no desarrollarla", remarcaron a este medio.



Y se completan los fundamentos, con la adhesión a la marcha de la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky y sobre todo con el último informe de Cifra, el estamento económico de esa central. El mismo detalló que desde 2017, la participación empresaria en la distribución del ingreso subió un 8% y la incidencia de trabajadores registrados y no registrados bajó 8 puntos.



Y esta caída para los asalariados también ocurrió en 2021, no obstante la recuperación del PBI en el 10%. El primer trimestre de 2022 verifica la tendencia en cuanto al mismo período de 2021.