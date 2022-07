La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) se pronunció en severos términos respecto a la postura de sus empleadores en materia salarial. "La absurda negativa de las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace a otorgar un aumento salarial podría provocar que haya corte de rutas y la paralización de la producción", dijo José Voytenco titular de la UATRE en declaraciones periodísticas.

En ese punto no descartó movilizar en las rutas y frenar la producción del campo.

El sindicalista dijo que las patronales logran "ganancias récord pero pretenden que los trabajadores sean pobres", y añadió que cometen "dilaciones y chicanas desde hace varias semanas". "Los representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace privan desde hace semanas a los cientos de miles de trabajadores rurales de poder poner el pan en su mesa y de vivir de forma acorde con el esfuerzo que a diario realizan", denunció el dirigente.

Al considerar lo que definió como "ganancias extraordinarias" a partir del alza de los precios internacionales como consecuencia de la guerra en Ucrania, Voytenco sostuvo que los empresarios "juegan todos a empobrecer a los trabajadores".

En su postura mencionó también que los empleadores ponen singular énfasis en intentar "el desprestigio del sindicato, a pesar de que la propia justicia rubricó la certificación de sus autoridades y su titularidad en la Dirección de Asociaciones Sindicales".

"El gremio siempre apostó hasta ahora al diálogo para resolver las diferencias y conflictos. Pero no es manso, por lo que defenderá los derechos hasta las últimas consecuencias, en especial los ingresos de los trabajadores", expresó Voytenco.

José Voytenco, titular de la UATRE

El dirigente afirmó que "no hay más tiempo y no puede haber más dilaciones, por lo que el gremio no aceptará que los trabajadores rurales sean pobres mientras los patrones facturan en dólares", y adelantó la posibilidad de disponer la paralización de la producción de forma total o de convocar a salir a las rutas del país para exigir"un ingreso digno".

La Uatre agrupa a 560.000 afiliados y tiene presencia federal en 1.070 puntos de atención distribuidos desde Ushuaia a La Quiaca.