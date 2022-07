El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, encabezó este martes el corte de cintas de la Exposición de La Rural y se refirió a la renta inesperada, la brecha cambiaria y el paro realizado el 13 de julio último, al tiempo que le reclamó al Gobierno proporcionar "reglas claras y justas al campo".

"Que nos deje trabajar, que no nos cambien (muevan) siempre el arco y no nos cierren posibles exportaciones", reclamó al presidente Alberto Fernández, tras la inauguración de la 134° Exposición de La Rural y el bautismo del del primer animal que llegó al predio de Palermo.

Por otra parte, Pino destacó que el paro del campo "fue significativo" y remarcó que "colmó la expectativa de la Mesa de Enlace, que era dar un llamado de atención al Gobierno de que por este lado no se va para ningún lado".

Del acto central, junto a Pino, participó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien reclamó "replantear el sistema de planes sociales", ya que "no puede ser que haya organizaciones que intermedien", y propuso que sea el "Estado nacional el que administre la asistencia a los sectores de menores ingresos".

El Toro Nicanor fue el primer animal en llegar a La Rural

"No puede ser que haya organizaciones que intermedian, que condicionan a la gente, que las obligan a ir a las marchas. Saquemos a los intermediarios, el que tiene que dar los beneficios es el Estado, no organizaciones que nadie votó. Eso garantiza transparencia y que los intermediarios no obliguen a la gente a ir a marchas", apuntó Rodríguez Larreta.

Tanto el presidente de la SRA como el intendente de la Ciudad presenciaron el ingreso al predio del primer animal en llegar a la exposición: el toro "Cotilerio Nicanor", un doble campeón del mundo de la raza francesa Limousin.

Definiciones sobre la economía argentina

Consultado sobre el impuesto a la Renta Inesperada, hizo hincapié en que la normativa desalentará la inversión en la Argentina, algo que "falta mucho en estos momentos". Además, Pino le solicitó al Estado que "esté presente en vez de estar ausente, ya que el campo lo necesita".

Con relación a la brecha cambiaria, sostuvo que es una variable "nefasta" que saca derechos de exportación: "Le resta competitividad a los productores. Estamos convencidos de que se trabaja mejor sin intervencionismo", señaló.

Por su parte, aclaró que el presidente recibió la invitación para que del 21 al 31 de julio esté presente en La Rural, pero por el momento no respondió.