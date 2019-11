El peronismo presentó hoy tanto en el Senado como en Diputados sendos pedidos de sesión especial para mañana, con el objetivo de aprobar una declaración de "repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia". En la Cámara Baja, tuvo el acompañamiento de legisladores del FIT y de Daniel Lipovetzky.

Así, los bloques opositores en el Congreso buscarán contrarrestar a la postura oficial del Gobierno, que aseguró, a través del canciller Jorge Faurie, que la salida de Evo Morales del poder en Bolivia no se dio a través de un golpe de Estado.

El pedido de sesión en la Cámara Alta, para mañana a las 16, lleva las firmas de 18 senadores nacionales del bloque Justicialista y el FPV. El texto que intentarán aprobar declara el "más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en el Estado Plurinacional de Bolivia contra el Gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma".

Además, exhorta al Poder Ejecutivo a que "en virtud del quiebre democrático ocurrido en el hermano país, conceda asilo a cualquier integrante del gobierno encabezado" por Morales "que así lo solicitara, a fin de garantizar la protección de su vida, su libertad y su integridad, y la de su familia".

En paralelo, Diputados de varios bloques, encabezados por el FPV- PJ y referenciados en el Frente de Todos, formalizaron hoy el pedido de sesión especial también para mañana a las 15:30 con el fin de repudiar "el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida democrática a la situación que atraviesa el vecino país".

Lleva las firmas, entre otros, del jefe del bloque de diputados nacionales del FPV- PJ, Agustín Rossi; de Red por Argentina, Felipé Solá, y del PRO, Daniel Lipovetzky, el único referente del oficialismo en firmar la solicitud. También suscriben el pedido la diputada massista Carla Pitiot, el legislador de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, y el entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista.

El texto incluirá la necesidad de repudiar expresamente el "golpe de Estado" y buscará bregar por "la garantía de inmunidad física" para el ex presidente Evo Morales; su ex vice, Álvaro García Linera, y todos los ex funcionarios bolivianos, así como hacer un llamado al

"restablecimiento del orden institucional" en el país vecino.

Por otro lado, la postura en torno de la situación de Bolivia divide opiniones en la coalición Juntos por el Cambio de la Cámara Baja, que esta tarde buscará acordar un texto propio que contenga la diferentes posiciones que existen en ese espacio político, en una reunión de ese interbloque citada para las 19, que encabeza el radical Mario Negri.

La intención del oficialismo es llegar mañana al recinto con un proyecto diferente al de la oposición, ya que en Cambiemos se hace hincapié en las denuncias de fraude de la elección de Evo Morales, en sintonía con la posición de la OEA, previa a la crisis que derivó en la renuncia del ex mandatario boliviano.

En Cambiemos hay quienes consideran que se trata de una crisis institucional derivada de decisiones del presidente renunciante, y un sector de la UCR que promueve la necesidad de un repudio directo a lo que califican como un golpe de Estado.