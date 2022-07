El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deslizó que tiene aspiraciones electorales de cara a 2023 en medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos (FdT). "Así no se gobierna", afirmó, ya que para él se trata de "dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad".

El integrante de Juntos por el Cambio (JxC) se perfila como una de las posibles figuras a candidatearse para las Elecciones 2023 y expresó: "Sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos".

LA ARGENTINA MERECE MUCHO MÁS QUE ESTA PELEA INTERNA



Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 5, 2022

En medio de la salida de Martín Guzmán con el ingreso de Silvina Batakis y la cena que tuvieron el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el funcionario de CABA hizo hincapié en que "la Argentina merece mucho más que esta pelea interna".

En ese sentido, Larreta golpeó al oficialismo: "Los argentinos estamos viviendo una crisis que no nos merecemos. La Argentina tiene graves problemas estructurales, pero es la falta de responsabilidad del gobierno la que empeora la situación".

"Gobernar es dar certezas, traer tranquilidad y, sobre todo, tener un plan con medidas concretas para enfrentar la realidad. Sin embargo, todos los días los argentinos recibimos lo contrario. Conflictos internos, irresponsabilidad e improvisación. Así no se gobierna. Así no se saca un país adelante. Así no se cuida a la gente", expresó.

Si bien no opinó nada respecto a llegada de Batakis al Ministerio de Economía a raíz de la renuncia de Martín Guzmán mientras que la vicepresidenta daba su discurso en Ensenada, el jefe de Gobierno porteño sí dio una crítica general al sector, haciendo hincapié en que "se gobierna de cara a los argentinos y con la verdad sobre la mesa, diseñando e implementando un plan que ataque los problemas a fondo, con el coraje obligatorio que exige el mandato que da el pueblo".

Y agregó: "Los países que salen adelante son países que ponen el foco y la energía en un plan y en una visión, más allá de las personas. Ningún iluminado salva un país. Lo salva una visión compartida y el trabajo de millones de personas esforzándose juntas para hacerla realidad, más allá de sus diferencias".

A la espera de las elecciones presidenciales que se disputarán el año que viene, Larreta reforzó la confianza que tiene en su espacio para ganar la contienda y aseguró que son "una coalición que no improvisa, sino que se prepara".

"Sé que es posible, sueño con ser parte de la solución a los problemas que arrastramos hace décadas y tengo la certeza de que, trabajando juntos, vamos a encontrarle la vuelta a esta Argentina que, aunque a veces nos cueste, tanto queremos", concluyó.