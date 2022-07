Las CTA encabezaron el rechazo gremial a agroexportadores

El anuncio del Gobierno para incentivar la liquidación de soja a través de medidas extraordinarias tuvo el rechazo sindical desde la CTA de los Trabajadores como también desde ATE Nacional, organización enrolada en la CTA Autónoma. Los términos de las críticas, en trazo económico y político, apuntan que esa decisión provoca más angustias que alivios y privilegian a sectores dominantes.

"No cayó para nada bien la medida del Gobierno para incentivar al campo", resaltó Daniel Catalano referente de la CTA que comanda Hugo Yasky y titular de ATE Capital Federal. "Ojalá empecemos a encontrar estímulos para los sectores populares", acotó.

Catalano dijo días atrás que el escenario social y económico del país deja en claro que, más allá de los atenuantes por la economía mundial y la herencia del Gobierno de Cambiemos, "hay señales claras de que estamos haciendo las cosas mal".



En ambas CTA se calcula que hay 24.000 millones de toneladas de soja acopiadas en silobolsas, en valor de 11.000 millones de dólares y con liquidación pendiente.



Catalano, en declaraciones a Radio Nacional enfatizó que "Alberto se cansó de decir que no va a ajustar al pueblo, vamos a ver que pasa. La cuestión central es que para el campo todo es insuficiente".

"Penalizar a los responsables"

Por su parte el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, se sumó a las críticas de definir un tipo de cambio superior al oficial a fin de dinamizar la liquidación de granos acumulados. En declaraciones a BAE Negocios el sindicalista dijo: "No queda otra alternativa que aplicar como se debe la ley de Abastecimiento y penalizar a quienes mantienen la producción guardada". El dirigente patagónico consideró erróneo ofrecer un incentivo cambiario para que los productores de soja vendan su stock. "Estamos ante un caso manifiesto de especulación financiera". Y remarcó la contradicción del Gobierno que "beneficia a quienes presionaron por la devaluación, en lugar de aplicar sanciones severas".



"La pandemia nos confirmó que en los momentos de crisis hay un reducido sector de la sociedad, el que conserva las mayores riquezas, que actúa siempre contra los intereses del pueblo. Aquellos que hicieron presión para que nuestra moneda se devalúe y así vender a un precio más alto deben recibir multas muy duras por el daño que le causan a nuestra economía", señaló el dirigente.



Para el adjunto de ATE Nacional la Casa Rosada actúa "como si el campo fuera el sector más perjudicado en el contexto actual, pero no le presta atención a los trabajadores y jubilados que se encuentran altamente endeudados por no poder llegar a fin de mes".



Tanto en la asociación de estatales como en las CTA recordaron que en simultáneo con el incentivo a los productores del campo, según el Indec, el ingreso medio en Argentina es de $64.755, mientras que el costo de la Canasta Básica para que una familia tipo no sea pobre es de $104.217.