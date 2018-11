El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, se presentará hoy a declarar, acusado de ser el "jefe de una asociación ilícita" en Independiente. "Me voy a sentar ante el fiscal, le voy a sacar la careta y diré toda mi verdad: yo no hice ningún negocio con Independiente. Eso no me tiene preocupado. Sí me tienen preocupado la inflación, los despidos y la presión del Gobierno hacia los empresarios del transporte", remarcó el dirigente gremial. Por su parte, el fiscal Scalera consideró que hay "hechos que muestran una voluntad y una decisión" de Moyano "de no someterse a la Justicia". El fiscal se mostró receptivo al pedido para que en la declaración esté el magistrado Luis Carzoglio.