Los integrantes del espacio Revolución Federal realizaron polémicas declaraciones públicas durante los meses previos al intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jonathan Morel, líder del grupo, junto a otros representantes fueron detenidos este jueves en el marco de la causa que investiga amenazas y mensajes violentos difundidos en redes sociales, además del financiamiento por parte de "Caputo Hermanos".

En declaraciones formuladas a la revista Anfibia, Morel dijo que "nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas". Por su parte, otro de los fundadores del espacio, Leonardo Sosa, expresó al mismo medio: "A nosotros los funcionarios nos cagaron la vida con los impuestos y los queremos presos o exiliados".

"Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas"

En la misma entrevista —que fue realizada durante julio, dos meses antes del intento de asesinato de la Vicepresidenta— Sosa indicó que "es un milagro" que nadie se le haya "plantado" a la dirigencia política con "cosas más jugadas".

Y resaltó: "La gente lo dice: la quieren a Cristina muerta. ¿No?".

Morel insistió sobre el por qué de las manifestaciones que realizaba Revolución Federal en Plaza de Mayo, a las que asistió Brenda Uliarte, la expareja de Fernando Sabag Montiel, quien gatilló sobre la cabeza de la Vicepresidenta el 1° de septiembre en el barrio porteño de Recoleta.

"Ya te prendí una antorcha, ya te llevé una guillotina de cartón, ahora capaz que te refacciono la guillotina y le pongo una cuchilla real, el 18 de agosto puedo llevar un malacate y reventarte la reja de la Casa Rosada. De a poquito esto se va volviendo más real. Fijate, flaco. Yo ya te avisé", sostuvo Morel.

Audios y amenazas en redes sociales

El líder de Revolución Federal también esparcía sus amenazas contra el kirchnerismo en una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título: "¿Hay que pudrirla?".

"Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero a que baje… Pero yo te juro… si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo paso a la historia. Después me linchan. Pero paso a la historia", decía allí el fundador del grupo.

Curioso o no, fue la manera en que actuó poco después Fernando Sabaj Montiel, cuando gatilló en la cara de Cristina Kirchner.

El tercer integrante arrestado, Gastón Guerra, que se hizo conocido el día de la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía por agredir a un periodista y golpear autos oficiales, dijo en un chat de Revolución Federal a través de Twitter: "Si no quieren eso, no mates dos, matá 100″.

La cuarta detenida

Quien también formaba parte de la agrupación y se entregó este jueves por la tarde a la Justicia es Sabrina Basile, la hija del exfutbolista y entrenador Alfio "Coco" Basile.

"Hay que hacerles frente porque esta gente son como neo-montoneros (…), por eso estamos convocando para salir a la calle y que pase lo que pase", expresó Sabrina Basile en esa misma red social.