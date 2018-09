El Pro y la UCR unieron sus fuerzas con el objetivo de quedarse con la representación de los abogados porteños y del interior en la próxima integración del Consejo de la Magistratura, que renueva a sus miembros en noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, los dos partidos decidieron presentar una única lista, terminando así con la alianza que el macrismo tenía con la agrupación Gente de Derecho, liderada por Jorge Rizzo. Cambio Pluralista será el nombre del espacio oficialista, que tendrá como candidatos a Juan Pablo Más Velez y al legislador Diego Marías como suplente.

Marías preside actualmente la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura y tiene a su cargo proyectos como la creación del Código Electoral, que permitiría unificar las elecciones a jefe de Gobierno con las presidenciales.

Por su parte, Rizzo, que además es el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, postulará a los letrados Horacio Erbes y Fernando Frávega.

El resto de las listas que competirán por el puesto de consejero estarán encabezadas por Ricardo Nissen (Compromiso con la Constitución), Alejandro Fargosi (Bloque Constitucional), Martín Zaballos Ayerza (Abogados de Pie), y Patricia Vescio (Seamos el Encuentro de Abogados).

El que resulte ganador en los comicios reemplazará a Adriana Donato, que llegó al organismo judicial en el 2014 por la agrupación Gente de Derecho. Las elecciones para este cargo serán el próximo 9 de octubre en la sede del Colegio de Abogados porteño.

"No me gusta como se están manejando las cosas en la Justicia. No me gustó que el Gobierno haya nombrado ministros en la Corte por decreto, entre unas cuantas más. Por eso decidí alejarme del Pro", confirmó Rizzo en diálogo con NA.

El otro puesto a ocupar en el Consejo de la Magistratura es el de representante de los letrados del interior, que es elegido por todos los miembros de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). En este caso, el macrismo y la UCR decidieron unificar a último momento las listas, en una maniobra que fue denunciada por los espacios opositores.

Carlos Matterson, cercano a Daniel Angelici, bajó a último momento su candidatura y pidió ser suplente de Marina Sánchez Herrero, que tiene el respaldo del ex senador radical Ernesto Sanz. Por su parte, el segundo de la lista radical, Luis Quassolo, dejó vacante su lugar tras meses de campaña luego un presunto llamado del presidente de Boca, según denuncia la oposición.

El cargo en juego es el que ocupa ahora Miguel Piedecasas, presidente del Consejo de la Magistratura y cercano al oficialismo.