El senador rionegrino Martín Doñate aseguró que “falta que la Corte se lleve la llave del Congreso y la Casa Rosada”, luego de que el máximo tribunal revocara el fallo que lo designaba como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura y en su lugar nombrara al senador cordobés Luis Juez.

Luego de que muchos sectores cuestionaran la decisión de la Corte firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el bloque de senadores del oficialismo dio ayer una conferencia de prensa para repudiar la decisión tomada por el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti, quien no escapó de las críticas de Doñate, quien lo acusó de "tomar por asalto" el Consejo de la Magistratura y enfatizó en la idea de "atropello de la Corte hacia el Senado".

Doñate aseguró que "la Corte se está arrogando la suma del poder público y facultades que no le da la Constitución” y volvió a remarcar que el fallo es un "avasallamiento institucional" que afectaría el funcionamiento normal de las instituciones de la República. Además, sentenció: “El fallo es inaplicable y absurdo. Acatarlo o no acatarlo no tiene sentido, la semana que viene se terminan los mandatos vigentes”.

El senador rionegrino había sido nombrado como representante de la Cámara Alta meses atrás, cuando la presidenta del Senado Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto parlamentario. Se trató de una decisión estratégica de subdividir el bloque oficialista en dos partes para tener más representación.

El mapa en el Consejo dejó al oficialismo con mayoría en tanto el Frente Nacional y Popular con 21 senadores y Unidad Ciudadana con 14. Al mismo tiempo, la Unión Cívica Radical era la primera minoría y la Unidad Ciudadana la segunda, respectivamente. Ante este nuevo panorama, el peronismo había celebrado la jugada y la tildó de "genialidad jurídica".

Sin embargo, fue el 13 de abril que el senador cordobés Luis Juez y el senador por la provincia de Misiones Humberto Schiavoni asistieron a tribunales para impugnar esa decisión, allí denunciaron penalmente a Cristina y pidieron un juicio político. El escrito presentado ante la Justicia solicitaba que "se decrete la nulidad absoluta del DPP 33/22 dictado por la Presidencia del H Senado de la Nación".Y puntualizaba: "Con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente por medio del DPP 33/22 del 20/04/2022".

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda

Para Doñate esta decisión equivale a "todo un gran delirio", e insistió que "falta que la Corte se lleve la llave del Congreso y la Casa Rosada”. Asimismo aclaró que van a enviar a un consejero porque son la tercera minoría dentro del Senado y aseguró que la presidenta del bloque Juliana Di Tullio va a volver a mandar su nombre para el nuevo período en el Consejo de la Magistratura por ser tercera minoría: “Esta Corte apadrinó la mayor cacería judicial de la historia contra la Vicepresidenta”, sentenció.

Comunicado del Frente de Todos

La rueda de prensa se llevó a cabo este miércoles al mediodía en el Salón Provincias de la Cámara alta, luego de la publicación de un comunicado donde los legisladores oficialistas ya habían considerado el fallo del máximo tribunal como "político" e "inaplicable".

En el texto aseguraron que mediante el fallo "se demuestra la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial y con el claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura", remarcaron.

Además, argumentaron que "el fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado".

En esa línea, el comunicado apuntó que el juez Horacio Rosatti "no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte, ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura".