El expresidente Mauricio Macri aseguró el martes por la noche no estar "anotado" para ser candidato en las elecciones de 2023, pero que trabaja "por las ideas y los valores". En ese sentido, llamó a los referentes de Juntos por el Cambio (JxC) a competir "constructivamente" en una interna para elegir al representante de la coalición.

"No estoy anotado. Trabajo por las ideas y los valores. Yo puse la semilla, pero el árbol es de todos los argentinos", confirmó el dirigente de la oposición en una entrevista con TN, quien ya había mencionado que su esposa Juliana Awada no quiere que sea candidato. También agregó: "Si JxC no puede dar el ejemplo constructivamente, no podemos decirle a la gente que tiene que competir".

A favor de las PASO, Macri consideró que el proceso de internas "es bueno" porque es "constructivo", ya que "la sociedad progresa cuando la gente compite" y llamó a "dar el ejemplo" desde su partido; "No hay salvadores", aseveró.

"El eje central para que Argentina salga adelante es que tengamos una sociedad con reglas previsibles y transparentes de competencia", por lo que calificó como "fantástico" que la Unión Cívica Radical busque su propio candidato en pos de competir "sanamente".

Las figuras de la oposición

Sobre las recientes declaraciones del radical Facundo Manes, que lo acusó de espionaje ilegal durante su mandato, Macri marcó: "Agrediendo a otros de la coalición, nadie va a sacar un solo voto".

Por otro lado, dijo que el diputado nacional y líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, puso en la mesa "las ideas de la libertad", que son "muy potentes", y "el debate de esas ideas ha enriquecido el futuro de la Argentina".

Dentro del PRO, el exmandatario afirmó que "hay una evolución" en el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien "ha demostrado que tiene vocación y quiere competir en las PASO". De igual forma se refirió a Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal.

"Aquel que quiera liderar la Argentina tiene que mostrar convicción, fuerza, claridad en las ideas. Yo estoy para ayudar, transmitir lo que pueda. Me comprometí hasta el último día que no los iba a dejar, amo este país, amo su gente", añadió.

"Un cambio profundo"

El dirigente de JxC indicó que "Argentina necesita reformas profundas", sobre todo en el ámbito laboral, porque actualmente está "conectado con un sistema perverso de la industria del juicio laboral que destruye nuestras pymes, un solo juicio los manda a la quiebra".

Macri, quien recordó su paso por el Ejecutivo como "una experiencia traumática" y "años duros de salvajismo político", llamó a hacer un cambio en el país que se viene "pateando hace décadas".

"En 2015 nos dieron permiso para un cambio parcial, eso hoy cambió. Tiene que haber convicción, no tiene que haber un cambio estético, tiene que ser profundo, una sociedad que abrace la cultura del trabajo, la meritocracia", expresó el referente del PRO.