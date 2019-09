El camionero Hugo Moyano resaltó que aun en medio de la crisis hay dirigentes que trabajan por unificar al movimiento obrero. Luego del último del Consejo del Salario donde la CGT y las dos CTA coincidieron en reclamar el valor de la CBT, $31.194, para el piso salarial la sincronía podría ampliarse. "La labor por la unidad la estamos llevando adelante muchos sectores. Es ideal para lo que viene y es el reclamo de los trabajadores", sostuvo. Hay data reciente en cuanto a aunar dirigentes y sectores encontrados, labor que el titular de Canillitas, Omar Plaini, motiriza desde 2015. A tal punto que el titular del Sivendia y candidato a legislador bonaerense en octubre validó allí el mote de "canciller". Moyano durante una entrevista en Siempre Noticias ( Crónica HD) reforzó su expectativa de unidad sindical bajo el mandato de Alberto Fernández desde un tópico que considera vital: "Tenemos la esperanza de que los dirigentes más jóvenes puedan capitalizar los errores que cometimos los más veteranos para no reiterarlos, será en beneficio de todos".

A sabiendas de que la posible gestión presidencial del ex jefe de Gabinete kirchnerista no arrancará sobre el escenario de una "revolución productiva" o en medio de "brotes verdes", fuentes del Frente Sindical (Fresimona) le remarcaron a este diario que no es descabellado imaginar una estructura cegetista, a partir de agosto de 2020 cuando vence el mandato de la actual conducción, que sume a la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky. La escena pública los encontró juntos a la par en el ya lejano 21F de 2018, considerado el regreso de Hugo Moyano al comando expreso de un brazo sindical potente y movilizado en las calles. Respecto a la CTA Autónoma de Ricardo Peidró y Hugo "Cachorro" Godoy, allí el encuadre para compartir Azopardo sería más complicado.

Moyano además de resaltar su entusiasmo por la unidad, donde también deberían superarse egos desde ya, dejó algunos textuales picantes. "¿Ministro yo? Hacen cualquier cosa para joder", respondió el camionero cuando lo consultaron sobre versiones que lo señalan a él y a su hijo Pablo en el futuro gabinte nacional. Sí consideró que existe una meta ineludible a partir de diciembre: "Que la gente viva con dignidad, eso es peronismo. Con este Gobierno tenemos que devolverle dólares al FMI, plata que deberíamos usar para alimentar a los niños". En tono irónico acotó que hoy ocupa la Casa Rosada "el mejor equipo de los últimos 50 años, pero para destruir el país. La crisis se puede ver clarita en la labor de los recolectores de residuos, ellos transportan cada vez menos porque se consume menos. No existe otra interpretación posible".