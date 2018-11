El presidente del bloque de Diputados de Cambiemos en la Legislatura bonaerense, Maximiliano Abad, y Marcelo Daletto, presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, se refirieron al proyecto del presupuesto 2019 presentado ayer por el gobierno de María Eugenia Vidal. Abad afirmó: “es un presupuesto coherente con los objetivos de gestión que el gobierno se propuso desde el comienzo: priorizar la obra pública, inversión social para los que más lo necesitan y más seguridad para los bonaerenses.”

Por su parte, Daletto explicó que la coyuntura económica de la Provincia avanza hacia un orden responsable de sus cuentas públicas y, de acuerdo con el presupuesto “habrá un superávit corriente del 0,2% del Producto Bruto Geográfico el año que viene, algo que se viene manteniendo en los últimos tres años de forma consecutiva; y el déficit con el que todavía contamos es solamente para sostener un compromiso, que es el de seguir realizando obra pública para sacar a la Provincia de 70 años de atraso en infraestructura”.

“Ese déficit no existiría si no se hicieran las obras, pero en eso no debemos volver atrás. Hay que hablar con la verdad a los bonaerenses y seguir avanzando en la trasformación de la Provincia a partir del compromiso con la obra pública de calidad y sin corrupción, como lo venimos haciendo en todo este tiempo”, sostuvo Abad.

“La gobernadora mantiene la palabra empeñada con los bonaerenses y eso se traduce en un proyecto de presupuesto en el cual 7 de cada 10 pesos se invertirán en mejoras en desarrollo social, educación, salud, seguridad, jubilaciones y pensiones. Y el 6% de la inversión total es para obra pública. Por eso, como se ha hecho en los tres años anteriores el vecino está en el centro de las prioridades del gobierno y eso se demuestra la manera en que se priorizó el armado del presupuesto”, enfatizó el legislador marplatense.

Finalmente, Daletto se refirió a la toma de deuda por parte del gobierno y afirmó: “Los valores de la deuda no se incrementan, de hecho, son menores a la del presupuesto anterior y no representa más que el 1,06% del producto. Esto es el resultado de haber hecho las cosas bien los años anteriores, porque nos permite afrontar un contexto de dificultades sin tomar deuda a tasas en dólares, que repercuten en problemas para el pago de salarios, en la paralización de la obra pública y otras consecuencias terribles que ya hemos vivido en los gobiernos anteriores”, concluyó.