Luego del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, continúa la investigación en manos de la fiscal María Eugenia Capuchetti. En ese marco, se dieron a conocer más chats entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte en donde planifican un asesinato a la exmandataria: hablan de "pegarle un corchazo" y usar un francotirador.

El 1° de septiembre por la noche, la expresidenta fue gatillada dos veces por el arma que cargaba Sabag Montiel, pero que no logró lanzar los disparos. Desde entonces, la Justicia comenzó a rastrear la identidad del hombre que salió queriéndole disparar en televisión nacional, así hasta descubrir quién era el joven y de quiénes se rodeaba.

Luego quedó detenida su novia, Brenda Uliarte, de 23 años y quien, si bien al principio negó toda acusación, ahora quedó involucrada en la planificación de asesinato a Cristina. Además, se reveló que antes de la noche del 1° de septiembre, también habían planeado otro intento anterior, pero no se pudo concretar.

Además de ellos dos, tamién están detenidos, Agustina Díaz, amiga de Uliarte, y Nicolás Gabriel Carrizo, el jefe del grupo de los vendedores de "copitos".

Por su parte, la AFI presentó ante la Justicia violentos audios de integrantes del grupo Revolución Federal, en los que hablaban de matar a Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Máximo Kirchner días antes del intento de magnicidio. Ya se está investigando la relación que pueden tener con el ataque.

La causa judicial se agrava más con la salida de más audios entre los dos acusados

"Los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado", dijo la fiscal Capuchetti al respecto.

En ese sentido, en los nuevos mensajes fitrados hay una conversación entre la pareja en la que debaten sobre señar un departamento en Recoleta que estaba ubicado cerca de la casa de Kirchner, ubicada en Juncal y Uruguay, para poder estar cerca de ella y "pegarle un corchazo".

Nuevos mensajes entre Uliarte y Sabag Montiel

La conversación entre ambos dice así:

-Sabag Montiel: “Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asique le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña”.

-Uliarte: “¿No te gusta el depto.?”.

-Sabag Montiel: “No me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo”.

-Uliarte: “No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. Hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…”.

Por otro lado, en la reconstrucción del hecho se determinó que "ya próximos a la culminación del plan", hubo una comunicación el 27 de agosto entre ambos a través de WhatsApp con el siguiente diálogo:



-Sabag Montiel: "No, ya se me… metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo… le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada".



-Uliarte: "Estoy llegando a casa".



-Sabag Montiel: "Al pedo q vengas…No va a salir…Ya se metió adentro".