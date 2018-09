Simetrías en plena división de la división sindical a la hora de analizar la cuarta huelga nacional contra el modelo económico de la administración Cambiemos. La CGT, el Frente Sindical liderado por Hugo y Pablo Moyano, las CTA y los movimientos sociales hicieron hincapié en la crisis económica, el deterioro salarial, el desempleo y la pobreza en sus mensajes. E incluyeron la renuncia del ex titular del BCRA Luis Caputo como síntoma de catástrofe política.

"La devaluación no solo arrasó el peso, también lo hizo con la palabra empeñada por el Gobierno. Si no hay plan B esto va a continuar", semblanteó el triunviro Juan Schmid desde Azopardo. Pablo Moyano con partitura similar como local en su organización disparó con otra perla de actualidad. "El Presidente Macri le respondió al paro de los trabajadores bailando con el FMI en los Estados Unidos", sintetizó el también vicepresidente de Independiente respecto a la actividad del Jefe de Estado en Nueva York en ocasión de recibir un premio internacional, donde se animó a dar algunos pasos.

Calles vacías, persianas bajas, aeropuertos cerrados, el Metrobus porteño deshabitado, fueron algunas de las postales que dejó el 25S. Por un día, las grietas en las centrales obreras redujeron su distancia. Schmid, Héctor Daer, y Carlos Acuña destacaron la adhesión a la huelga y ratificaron su exigencia para el cambio de medidas económicas. Incluyeron, la necesidad de una reapertura global de los acuerdos salariales. Tópico crucial que anticipó BAE Negocios respecto a la frustrada reunión con el ministro de la Producción y Trabajo Dante Sica.

Schmid y Daer fustigaron a quienes criticaron a la CGT y los tildaron de “funcionales a la derecha”

"Lamentablemente todo esto lo van a pagar las generaciones presentes y futuras porque van a hipotecar al país y la renuncia de Caputo (Luis) es un mandamiento más del FMI, nada nos extraña. Lo decimos desde hace tiempo, gobierna el Fondo", consideró Pablo Moyano a este diario.

Desde el Frente Sindical para el Modelo Nacional que lideran los camioneros, el titular de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo fue destacado por sus pares respecto a la necesidad de "ponerle un freno a la derecha, porque a los trabajadores y jubilados este modelo ya les licuó el sueldo", remarcó el dirigente sindical y de extracción radical.

Pablo Moyano se refirió al baile de gala de Macri en Nueva York: “Fue su respuesta al paro”

En plena dinámica de acercamientos, rotura de alianzas y reconciliaciones, el mensaje de Schmid en la CGT fue abarcativo hacia los movimientos sociales, respecto a la lucha y resistencia en beneficio de los trabajadores. El también jefe de la CATT recompuso algunas líneas con el moyanismo, no obstante defendió a la conducción de Azopardo ante algunos dardos de las CTA que lideran Hugo Yasky y Pablo Micheli. Sobre todo reservó un párrafo para este último yo también para el dirigente ferroviario Ruben "Pollo" Sobrero: "Esas voces radicalizadas que intentan ser más duras que la CGT les hacen un favor a la derecha", expresó Schmid ante severísimos cuestionamientos a la actitud de Azopardo en plena crisis. Micheli y Sobrero tomaron postura por avanzar hacia el final del mandato del Gobierno y allí se sumó al entredicho otro triunviro, Héctor Daer: "No me extraña que estos personajes sean funcionales a la derecha".

En la Capital y grandes ciudades del interior del país la huelga tuvo alto impacto, algo menor que en las pequeñas localidades. Gravitó como se esperaba la paralización de los servicios de colectivos, trenes y en Ciudad el subterráneo. Desde la CGT y el Frente Sindical abogaron por considerar que "no fue por falta de medios para viajar que la gente adhirió a la medida de fuerza, por eso agradecemos a los compañeros que para expresar su malestar, ofrecieron su presentismo y el pago por su día de trabajo", explicó Schmid.

La huelga nacionial tuvo total adhesión en fábricas, dependencias públicas, bancos, escuelas y universidades, transporte de mercaderías, recolección de basura, provisión de combustibles y transporte aéreo.