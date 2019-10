Una reunión de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se convertirá desde las 10 en el termómetro inevitable de la relación del poderoso bloque sindical con el presidente electo Alberto Fernández, y su entorno de máxima confianza. Será en plena transición hacia el 10 de diciembre y más allá de una orden del día de tono protocolar. Por mencionar algunos síntomas, no hubo "asistencia masiva" de transportistas al encuentro en Tucumán para la asunción del gobernador Juan Manzur, junto al presidente electo, empresarios, dirigentes políticos, ex mandatarios y dirigencia sindical. Empero habrá presencia considerable en la sede de Jujuy al 1000 con los secretarios generales de más de 20 organizaciones. Por agenda se tratará la incorporación de nuevos gremios y habrá reflexiones sobre "el triunfo de peronismo el domingo 27", punto en el que se prevén posturas con variopinto condimento.

Vale consignar también que a mediano plazo llegará en la CATT, hoy al mando de Juan Schmid, la renovación de autoridades, lo que habilita diferentes lecturas sobre la previa a las elecciones recientes y los primeros pasos de Fernández rumbo a su asunción como jefe de Estado. Para algunas organizaciones del transporte "no están siendo tomadas en cuenta en el delicado escenario de la gobernabilidad", dijeron fuentes sindicales a BAE Negocios. Interpretan que mientras existe un diálogo apreciable de dirigentes de peso -de diversos gremios- con el triunfante Frente de Todos, en particular de quienes llegaron el martes a la provincia cuna de la Independencia, los temas urgentes mantienen vigencia y debida atención. En particular respecto a "no negociar paritarias a la baja, ni siquiera en transición gubernamental, privilegiando atenuar al menos la pérdida de poder adquisitivo que dejará Cambiemos como un capítulo más de pesada herencia a quienes lo sucederán".

“Nadie nos invitó”, deslizaron sindicatos del sector en relación a la convocatoria del martes

En virtud de que la cortesía no resta frontalidad, la CATT fue de los primeros bloques del movimiento obrero que abrazó como propia la candidatura de Alberto Fernández y coronado su triunfo suscribió en redes un mensaje puntual. "Los trabajadores del transporte saludamos al nuevo Presidente electo Alberto Fernández con un fraternal abrazo peronista", rezó en la red social Twitter el mensaje de la CATT. Fuera del escenario de internet y con mayoría apreciable, ante la consulta de este diario los sindicatos del transporte, por su faltazo en Tucumán, coincidieron sobre tres palabras: "Nadie nos invitó".

Sobre la CATT, que no está excenta de la diáspora sindical que reseñó este diario el lunes, también está vigente la impronta de Juan Schmid. Textual y precisa respecto a la decisión de la FeMPINRA para presentar un amparo contra una licitación de YPF y la construcción de un buque polar que coloca en riesgo 2000 puestos de trabajo. Vigente aún sin reiteración de postura pública en cuanto a su ponderación de los movimientos sociales y otras centrales sindicales eran imperiosas para terminar con el modelo liberal todavía vigente en virtud de criterio propio como también de abrazar la prédica del Papa Francisco con eje central porque "la pobreza no es inevitable". Quienes comparten el día a día con el ex triunviro de Azopardo sostienen que "no es eje haber tenido la lectura y posición correcta" sino que la historia exige "no terminar siempre en lo mismo, porque no todos somos lo mismo", incluso en el amplio escenario del peronismo.

Siempre por carril propio, Hugo Moyano disparó ironías en el nombre de Camioneros para recordar que la oposición al Gobierno de Macri no tuvo la convocatoria que sí apareció a la hora de la victoria en las urnas graficando que "sobró gente para festejar mientras que cuando había que pelear muchos se borraron". Pase de factura con remitentes varios.

Para el presidente electo Moyano tuvo su apreciación menos incisiva y acorde a la adhesión que suscribió "Alberto tiene que garantizar que no se pierdan más puestos de trabajo y se empiece a recuperar la industria y el salario", le expresó a la radio Futurock.