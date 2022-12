La expectativa de los argentinos al haber llegado a la final del Mundial Qatar 2022 está a flor de piel, con la esperanza puesta en que el resultado sea favorable y la Selección comandada por Lionel Messi traiga a casa su tercera Copa del Mundo. El oponente será Francia, quien buscará defender su título de Campeón en Rusia 2018. En la previa, el presidente Alberto Fernández y su par Francés, Emmanuel Macron, intercambiaron mensajes en las redes sociales.

Por su parte, la FIFA oficializó la invitación ambos mandatarios para ver el partido final de esta edición de la Copa del Mundo en el palco oficial de la Federación Internacional de Fútbol. Sin embargo, el Gobierno señaló que "no hay ninguna decisión tomada al respecto".

"Fútbol y política no se mezclan, el Gobierno no se mete con lo que están llevando los jugadores", dijo la Portavoz Presidencia, Gabriel Cerruti, esta mañana en conferencia de prensa al ser cuestionada por el posible viaje a Qatar. De todos modos, esto no impidió que Fernández y Macron "chicanearan" respecto de lo que pueda pasar el domingo en la final.

Los dos jefes de Estado mantiene una buena relación más allá de lo protocolar o de un resultado futbolístico, el mandatario argentino fue invitado por su par francés a participar del quinto Foro de París sobre la Paz antes del viaje a la cumbre del G20 en Bali, Indonesia.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron se reunieron este año en el Foro por la Paz de París, antes de la reunión del G20

"Querido amigo @EmmanuelMacron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro. Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca!", fue la respuesta de Alberto Fernández en Twitter al citar el mensaje posteado por Macron, mientras el "anulo mufa" se repite en los comentarios.

Querido amigo @EmmanuelMacron, te guardo un enorme afecto y te deseo lo mejor para el futuro.



Salvo para el domingo. Argentina es mi maravilloso país, ¡y es Latinoamérica! ¡Vamos la celeste y blanca! ���� https://t.co/P1mKKrINdP — Alberto Fernández (@alferdez) December 15, 2022

Macron habló antes, también por la misma red social: "Gracias, amigo @LulaOficial. Estimado @alferdez, uno de nosotros tendrá más suerte… Veremos cuál el domingo. Con toda amistad… ¡Vamos les Bleus!".

Obrigado a você amigo @LulaOficial.

Caro @alferdez, um de nós terá mais sorte… Veremos domingo qual. Com toda a amizade… em frente les Bleus! https://t.co/s3gk3ba0dc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 15, 2022

Sin embargo, ni Fernández ni Macron fueron los que comenzaron este intercambio. Quien lanzó la primera piedra fue le presidente electo de Brasil 2022, Luiz Inácio "Lula" da Silva, cuya Selección quedó eliminada por Croacia en cuartos de final, a pesar de haber sido uno de los grandes favoritos.

"Suerte el domingo amigos @alferdez @EmmanuelMacron", escribió Lula y acompañó el mensaje con los emojis de bandera de ambos países.

El antecedente de la Copa América 2022

No es la primera vez que el presidente del país contrincante de Argentina se expresa sobre fútbol ante Alberto Fernández. El antecedente más cercano está en la previa del partido por la Final de la Copa América 2021.

El mandatario brasilero, Jair Bolsonaro, había hecho un chiste con el fin de ser simpático con Fernández y profundizar la cooperación económica entre los dos país, una relación fortalecida con la presencia de Daniel Scioli como embajador.

"Quiero decirle especialmente al presidente de Argentina que la única rivalidad entre nosotros va a pasar el próximo sábado en el Maracaná y yo voy a adelantar el resultado: Vamos a ganar 5 a 0", había pronosticado Bolsonaro en su discurso durante la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, realizada de forma virtual.

El resultado fue diametralmente opuesto. La Selección argentina de Lionel Scaloni venció al seleccionado brasilero en el Estadio Maracaná (donde Argentina había perdido la final en 2014 ante Alemania) por 1 a 0 con gol de Ángel Di María.