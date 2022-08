María Eugenia Vidal, diputada nacional por Juntos por el Cambio (JXC), estuvo presente en la capital de la provincia de Entre Ríos, Paraná. Su agenda continuará en los próximos días con una recorrida por Villaguay y Concordia. Sin embargo, en conferencia de prensa, hizo una contundente aclaración de cara a las elecciones 2023.

"Me gustaría ser Presidenta, pero hoy es el momento de construir un equipo y un plan para terminar con el kirchnerismo", explicó. Sus dichos se asemejan a unas declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó este jueves que "el próximo gobierno de Argentina tiene que ser un gobierno de coalición".

Para Vidal, hoy en día "no es momento de hablar de candidaturas", ya que la historia de Argentina demostró que "no hay un líder que llega solo y cambia todo". Según la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, hay que estar preparados para saber "cuál es el lugar de uno en el equipo para ser la alternativa opositora que trace una raya y termine con este ciclo de 20 años de kirchnerismo".

Inflación en Argentina

En lo que respecta a la actualidad del país, Vida destacó que durante sus visitas se encontró con ciudadanos que "trabajan en silencio por una Argentina mejor", más aún en una delicada situación por "la inflación más alta en 20 años". A su vez, marcó que hay "mucha bronca, angustia, incertidumbre y desánimo" y es por eso que hay que construir "una alternativa seria, sólida, con un equipo fuerte y un plan consistente para el año que viene".

Junto a la diputada estuvo presente el candidato a gobernador y actual diputado por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quién se refirió a la situación inflacionaria y social del país. "Especuladores y malos empresarios hay en todos lados", aunque "es uno de los cinco países del mundo con altísima inflación, la más alta desde la hiper a finales de los 80". Además, "es siempre una responsabilidad del Gobierno" la situación de la Economía.

Conflicto JXC-Carrió

Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, entró en conflicto con gran parte de Juntos por el Cambio, tras acusar a dirigentes de su espacio de ser aliados de Sergio Massa, el nuevo Ministro de Economía. La discusión trajo tela para cortar, ya que Patricia Bullrich, una de las dirigentes más importantes de JXC y con aspiraciones a 2023, afirmó que "si hay gente que no tiene que estar se discutirá".

Sin embargo, Vidal se desligó del problema y afirmó que no hay que "preocuparse por peleas personales" y tampoco "tengo dudas sobre la honestidad de ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio". Luego de algunos días de incertidumbre, llamó a "mantener la unidad, por la responsabilidad que tenemos más allá de las diferencias y tensiones".

En cambio, Frigerio invitó a Carrió a "no ser funcional ni ser igual al kirchnerismo". En tanto, "si hay denuncias concretas, las demandas tienen que hacerse en la Justicia", aunque remarcó que si son "cuestiones políticas, se hace entre cuatro paredes", para así "no dar este espectáculo bochornoso frente a la gente".