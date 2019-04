La Fundación de la Hemofilia, junto con el gobierno porteño, iniciaron una campaña de donación de sangre y piden que hoy, Día Mundial de la Hemofilia, todos usen al menos una prenda roja para concientizar sobre esta enfermedad.

En la sede de Soler 3485,la Fundación de la Hemofilia recibió ayer a donantes de sangre para combatir esta enfermedad hemorrágica hereditaria.

"Es la coagulopatía congénita severa más común y se caracteriza por hemorragias espontáneas o prolongadas debidas a la deficiencia de factores específicos de coagulación. Afecta a los varones, aunque algunas mujeres portadoras pueden presentar una forma minoritaria de la enfermedad", indica la Dra. Soledad Andersen, de Halitus Instituto Médico

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Hemofilia y por eso piden que quienes decidan sumarse a la campaña donando sangre o llevando una prenda roja también lleven su apoyo a las redes sociales bajo el hashtag #HemoChallenge, publicando sus fotos y nominando a otras tres personas para que también acepten el desafío.

La semana pasada, La Fundación de la Hemofilia, instaló catorce camillas en la Facultad de Medicina, a las que se acercaron más de 150 personas para donar sangre.

Por su parte, el Hospital Garrahan también realizará este fin de semana una campaña para donar sangre. Los interesados podrán hacerlo jueves y sábado de 7 a 12, en 15 de noviembre de 1889, número 2151.

Desde el hospital informaron que para donar sangre hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, estar en buen estado de salud, no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre, no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año, no consumir drogas endovenosas, no haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirugías.