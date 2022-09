"Moneda que entra, la disfrutó con mi familia", aseguró Ana del Rosario Mulet, una abuela mendocina de 75 años que invirtió toda su jubilación en llenar hasta ahora dos álbumes de figuritas del Mundial Qatar 2022, y pretende completar cuatro más. Desde chica le gusta coleccionar figuritas y se define así mismo como "muy futbolera".

La fiebre mundialista no reconoce edades y el furor por las figuritas llegó hasta el Gobierno: el secretario de Comercio, Matías Tombolini, hizo de la escasez de paquetes de Panini una cuestión de Estado al interceder a ante los kiosqueros para encauzar el abastecimiento.

Incluso, el hermano del ex ministro de Economía Martín Guzmán desarrolló la web misfigus.ar que funciona como un "Tinder" de coleccionistas que permite encontrar dónde se venden figuritas del Mundial. Además, desde este fin de semana la plataforma permitirá canjear.

La mendocina Ana del Rosario busca completar de seis álbumes de Qatar 2022 para regalárselos a sus nietos más chicos. "Hoy mi nieto disfruta que le compre un paquete de figuritas y yo prefiero eso a un plazo fijo, por ejemplo. La felicidad que produce regalar un paquete de figuritas o un chocolate no se compara con nada", dijo al diario mendocino Los Andes.

Este mes los jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas reciben por parte de Anses un bono de entre $7000 a $4000. Ana del Rosario no especificó que tipo de haber recibe, pero confesó que "no cobra un dineral por su pensión".

"Los abuelos, por lo general, cobran su jubilación y llevan la plata al banco, la depositan. Yo no tengo nada, porque moneda que entra, la disfruto con mi familia. ¿A qué voy a ir a poner una moneda al banco si no sé qué va a pasar mañana?", admitió la mujer, que en total tiene 15 nietos.

No todo es el Mundial de Qatar 2022

Mientras hombres y mujeres hacen filas interminables para conseguir las figuritas del que probablemente sea el último mundial del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, Ana del Rosario aseguró que su verdadera pasión es llenar álbumes de todo tipo.

La mujer, próxima a cumplir 76 años, también juntó figuritas durante el Mundial de Rusia 2018 y completó "entre 12 y 14 álbumes", reseñó.

Al asumirse como "muy futbolera", la abuela también contó que completó álbumes de torneos importantes como la UEFA Champions League 2011, el de la Copa América que se jugó en Argentina ese mismo año o el de la edición de la competencia continental de 2019 en Brasil son algunos de ellos. Pero su gran amor es el campeonato de la FIFA con el que Ana comenzó a juntar figuritas en el Mundial de Alemania 2006.

La mesa de Ana es una clase de historia del fútbol moderno

"No me interesa cuánto cuesta llenarlo, cuánto sale cada paquete de figuritas. Moneda que voy teniendo, no la llevo al banco, compro un paquete de figuritas para abrir con mis nietos, o un chocolate para regalarles y compartir con ellos. La vida es el hoy", destacó como lección de vida.

Regalo para sus nietos

Ana del Rosario completó hasta ahora dos álbumes del Mundial y busca llenar otros cuatro para regalárselos a sus nietos más chicos. El ritual de sentarse con ellos, pegar figuritas y recorrer las páginas de los álbumes llenos de las ediciones anteriores funciona como una clase de historia del deporte y un recuerdo único que ellos siempre se llevarán de su abuela.

"Muchos de mis nietos ya crecieron, por lo que ahora quiero completar 6 para los más chicos", remarcó y remarcó que a sus 15 nietos busca "regalarles por igual".

Sobre la lucha para adquirir las ansiadas figuritas, la abuela contó: "Para llenar los dos álbumes de Qatar me faltaban 8 figuritas, por lo que el sábado fuimos al encuentro que organiza la Municipalidad de Godoy Cruz en la Plaza para cambiar y las conseguí. Con eso llené los primeros 2 de los 6 álbumes que me he propuesto completar para este mundial". Y rememoró: "De chica juntaba figuritas que eran 'más de nena'".