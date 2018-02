Montaña, río, nieve, selva, proporcionan recreación pero también movimiento. Donde los visitantes comunes admiran paisajes, los amantes del turismo de aventura encuentran desafíos. Esta forma activa de vacacionar viene ganando adeptos en todo el país, privilegiado con una diversidad de ambientes que permiten planificar y vivir experiencias de todo tipo. La practica de este tipo de tipo de turismo alternativo también permite conocer de manera más profunda escenarios pocos transitados y vivir intensamente el contacto con la naturaleza.

En la mayoría de los casos, ni siquiera de precisa de una preparación o entrenamiento previo, sino contar con un espíritu inquieto que impulse a la acción. La perdurable recompensa que sobrevive a la pasajera adrenalina quedará plasmada en inolvidables imágenes y videos para compartir entre amigos y compañeros de ruta, mientras la imaginación ya agita la invitación para la próxima partida. Circuitos de distinta dificultad son propicios para ir ganando confianza, conocer las dferentes disciplinas que conforman los deportes de aventura y superarse personalmente.

La diversidad de paisajes auspicia experiencias

“Viajeros que buscan experiencias auténticas en contacto con la naturaleza y la cultura local” son usuales interesados en contratar los servicios de La Lunita, área de aventura de Tripology, dedicada a “viajes para descubrir otras realidades en los rincones más bellos e inexplorados de Argentina”, según releva su vocero responsable Sebastián Medina. “El participante suele querer ser protagonista del turismo y no solo un espectador -aporta Roxana Díaz, de la Escuela Argentina de Actividades de Montaña -El Turismo Aventura permite un poco eso y es lo que viene a buscar el cliente. Ser participante directo de la actividad y además conocer lugares naturales y diferentes a los que sólo se acceden caminando o en forma alternativa (navegando, cabalgando...)”.

Prefieren destinos no alcanzados por el turismo masivo

Y en ese sentido, los recién llegados “también se sorprenden con la onda que tienen las personas que buscan estas actividades, los valores parecen surgir con un acento bien marcado y quizás no es casual sino causal de la actividad, ya que siempre se necesita del apoyo del otro, la comprensión, la tolerancia, la cooperación y muchas otros valores que hacen a las personas más sensibles, potenciándose en el ámbito natural creando un clima ameno que permite que la gente se abra desde lo social y lo humano”. En esa simbiosis se genera una cuestión de “pertenencia ente gente que le gusta lo mismo y busca grupos que tengan los mismos intereses. Un filósofo diría que aspira subir un escalón en la pirámide de las necesidades... Obviamente se suma a la diversión y el placer que generan estas actividades, cuando son bien conducidas”, aclara la profesional. Para acercarse, “sólo es necesario un poco de actitud física y mucho de actitud psicológica, decir espíritu de aventura”, resume Medina dejando entreabierta la puerta de ingreso.

“La preparación y el entrenamiento va acorde al objetivo que se esté buscando, al entrenamiento previo, la experiencia y las capacidades técnicas que cuenta cada persona y/o grupo. No es lo mismo una persona sedentaria que quiere realizar una actividad que otra entrenada y con mucha experiencia para lograr el mismo objetivo...”, se explaya Díaz. “La particularidad de las actividades es que hay para todos los niveles e intereses -apunta-Hay personas que quieren subir el Aconcagua y otras que quieren remar un rato en el kayak y terminar con un asado en un lago en Patagonia, por ejemplo.

Por ende la preparación y el entrenamiento es muy variado y diverso: hay actividades que no es necesario entrenar para realizarlas, en cambio otras que sin entrenar no se puede realizar en forma segura”, advierte. En cuanto a los destinos, se buscan “destinos no convencionales o no alcanzado por el turismo masivo. En La lunita somos pioneros en provincias como Catamarca, Chaco, Formosa, y también en el circuito internacional que denominamos Travesía Trasandina uniendo Argentina y Chile por los Pasos San Francisco, Jama, Piedras Negras y Agua Negra, según el año y la edición” ilustra Medina. “Hay muchos y diversos... En Argentina, eligen Patagonia y Mendoza, sin olvidarse de Salta, Jujuy, San Juan, Tucuman y Córdoba, pero en cada rincón de nuestro país hay lugares increíbles para realizar Turismo Aventura. Según la actividad, el lugar cambia...”, amplian desde la EAAM.

El training previo es acorde al objetivo que se esté buscando

“Como decía antes de la gente que busca otras personas con los mismos intereses, es lo que sucede posterior al viaje. Las personas arman grupos con muchos encuentros posteriores con asado, mates y otras actividades a realizar -retoma Roxana, depositaria de un nutrido anecdotario- Suele pasar que se arman los grupos y ellos te piden ir a determinado lugar con la condición que vaya uno...” Llegado el caso, “parece que el destino pasa a segundo plano y lo importantes preservar el grupo. A lo largo de los años de experiencia, han pasado desde grupos que mantienen una amistad de por vida, hasta matrimonios que volvés a llevarlos a algún destino, pero con hijos”, se ufana. “Cuando hay química en los grupos los viajes se potencian más allá de los atractivos naturales, dando lugar a la solidaridad, el humor, la amistad y en algunos casos... el amor”, coincide Medina como corolario.