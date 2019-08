Laetitia Colombani es cineasta y publicó su primera novela La Trenza que vino a presentar a Buenos Aires. Es la historias de tres mujeres nacidas en continentes diferentes que comparten su poderoso anhelo de libertad. Smita sobrevive recogiendo los excrementos de una casta superior en India. Giulia trabaja en el taller familiar que confecciona pelucas con pelo natural en Italia y hubiera querido ir a la universidad. Sarah es una abogada que lo ha sacrificado todo por su carrera en Canadá.

"El título lo encontró mi editora, yo había pensando uno diferente, pero en el preámbulo está la palabra. Me parece que la estructura era exactamente la de la trenza. En el cabello está en el comienzo de la novela pero además es el símbolo de la historia. Me pareció que el título correspondía a la forma y al fondo de la novela", dice a BAE Negocios la escritora francesa a través del traductor en el lobby del hotel en el que se aloja.

—¿Las historias son reales?

—Son totalmente ficción, pero para cada una trabajé a partir de viajes que hice y de investigaciones que llevé a cabo. Viajé a la India, pero también vi muchos documentales sobre la mujer allá, y sobre todo leí testimonios de mujeres que se encargan de vaciar las letrinas. A partir de todos ellos cree el personaje Smita. En la parte canadiense me inspiré en una amiga, una mujer brillante cuya vida se vio transformada cuando descubrió que tenía cáncer. O sea, están inspirados en mujeres reales pero trabajé en crear personajes de ficción.

—¿Conocía los lugares?

—Había viajado a los tres países y había estado en esas tres ciudades. Los conocía pero tuve que profundizar a partir de investigaciones. La India fue la primera elección que se impuso, la idea de esta novela vino de algo que verdaderamente ocurrió en mi vida. Una amiga mía se agarró un cáncer y me pidió que la ayudara a elegir una peluca. Fue una de cabello natural que venía de la India. Quise saber más sobre este viaje del pelo, sobre este comercio de pelo que viene de allá.

—¿Con alguna de las tres se siente más identificada?

—Me siento muy cerca de cada una de ellas, porque las escribí partiendo de mi misma. Cada una tiene una faceta de mi personalidad. Smita es madre de una hija, yo lo soy, la escribí a partir de ese sentimiento maternal y la relación muy fuerte que tienen. Giulia se parece a mí en otro aspecto: como ella, yo crecí adentro de una biblioteca porque mi madre era bibliotecaria. A Giulia los libros le permiten viajar, conocer el mundo. Sarah es la mujer que trabaja, estudia, tiene su vida familiar y se tiene que acomodar a eso, algo que yo también tengo que hacer.

—¿Es un libro feminista?

—Sí, lo es. Quise hacer un libro para las mujeres, que hablase de las mujeres. Como madre de una niña me preocupa mucho en el mundo en que va a crecer, quisiera que sea más justo y menos duro para las mujeres. La violencia conyugal, hay muchas desigualdades en el mundo laboral. Soy cineasta y en esa actividad hay un 40 por ciento de diferencia de salario entre hombres y mujeres.

Estoy avanzando con la adaptación del libro a la pantalla y voy a dirigir la película

—¿Por qué quiso dar el paso a la literatura?

—Quería descubrir otra forma de escritura. En la novela se es más libre, nada es demasiado complicado de resolver, ni demasiado caro. Quise tomarme un año para escribir algo que fuera realmente personal. El libro está dedicado a mi amiga Olivia que enfermó

—¿En que cambia una novela en relación a un guión?

—Podes trabajar sobre la lengua, sobre las palabras. Un guión es muy técnico, muy preciso. Acá me podía acercar más a los personajes, entrar en su intimidad, me gusta la idea de poder trabajar sobre una voz poética, es muy díficil en el cine. La novela es un trabajo más introspectivo, mientras que el cine es un trabajo colectivo. Ahora estoy trabajando la adaptación del libro al cine y voy a dirigir la película.

—¿La literatura feminista ayuda a cambiar la situación de la mujer?

—Puede ayudar a mostrar. Por ejemplo en el caso de Sarah hubo gente que se acercó a decirme no me imaginaba que una mujer tenía todo esto adentro. En cuanto a la India me dijeron que no se imaginaban que hoy en día aún había tanta violencia contra las mujeres. Dar a ver es un rol muy importante que tiene la literatura. En todas las sociedades las mujeres tenemos muchas peleas que dar.

—¿Va a seguir por el camino de la literatura?

—Mi segunda novela acaba de salir en Francia y va a ser traducida al español. Tengo una cultura del cine, así me formé. Muchas películas me llevaron a libros y muchos libros me llevaron películas. Hay una interacción muy interesante entre la literatura y el cine.

Título: La trenza

Autora: Laetitia Colombani

Editorial: Salamandra

Páginas: 208

Precio: $685