La producción artística de Brasil está inevitablemente relacionada con el impacto cultural de una pobreza endémica y sus componente básicos: hambre, delito, corrupción y la ausencia de esperanza. En "Impuros", ambientada en la agobiante Rio de Janeiro de los 90, hay mucho de todo eso, que ya había quedado grabado en la memoria del público que vio joyitas brasileñas como "Tropa de Elite" o "Ciudad de Dios".

Es que la casi inexistente línea que separa a ladrones, asesinos y narcos de una fuerza policial corrupta y desbocada aquí vuelve a ser el eje dramático. Son los propios oficiales "de la ley" quienes fomentan y mantienen el círculo de la venta de droga en las favelas (y fuera de ellas), extorsionando a los jóvenes que encuentran en esta práctica la única manera de sobrevivir. Paradójicamente; ese mismo estilo vida es el que los lleva a una muerte temprana a casi todos.

Evandro do Dendê (Raphael Logam), es un residente de las favelas cariocas que soñaba ser un gran empresario. Sin embargo, el destino tuvo otros planes. Su hermano, recién salido de la cárcel por pertenecer a una banda de dealers, se encuentra con una realidad complicada: su novia está embarazada pero no quiere criar a un hijo en esa marginalidad, por lo que debe conseguir dinero pronto para practicarle un aborto "en algún lugar decente donde no me muera yo también" como le dice ella.

La idea entonces es entrar al ejército, ya que según le comentaron "aceptan a cualquiera que respire", necesitados de hombres dispuestos a arriesgarse cada día en las violentas calles de la ciudad. Pero él es rechazado mientras Evandro, que no tenía reales deseos de ingresar a las fuerzas armadas, es aceptado. Así las cosas, su hermano volverá a pedir trabajo con los narcos y será asesinado por la policía.

Evandro ve cómo su madre de hunde en el alcohol y la tristeza, por lo que decide vengarse y la sangre que correrá lo cambiará para siempre: se convertirá en uno de los líderes del narcotráfico latinoamericano. Del lado opuesto, se encuentra Víctor Morello (Rui Ricardo Diaz), un policía alcohólico y polémico, que quiere encarcelarlo de cualquier manera.

Abunda la crítica social en esta historia, de hecho es lo que alimenta la furia de sus personajes. Se ve sin rodeos el abuso de poder policial, el desprecio por la vida humana, el hacinamiento en esos morros poblados de suciedad y niños armados con metralletas. Quizá lo más angustiante sea, como ya mostrara la muy buena ficción "3%" rodada en San Pablo, la total desesperanza de los más jóvenes, que caminan como zombies hacia un horizonte que no promete nada bueno para ellos. Sólo uno de los amigos de Evendro, que zafó del ejército "por miope" está decidido a jugar sus cartas en la universidad.

Más allá de ser un producto localista, "Impuros" cuenta con la participación de los talentos latinoamericanos César Troncoso ("Infancia Clandestina"), Jean Pierre Noher("O Rebu"), Germán Palacios ("XXY") y Julieta Zylberberg("Relatos Selvagens"). Ya está disponible en Fox Premium y la app.