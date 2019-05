Ismael Serrano está vez no sólo vino con su guitarra bajo el brazo, también trajo su primer libro de relatos. El cantautor está realizando una gira con su concierto acústico Hoy es siempre y presentado su El viento me lleva, y de él habló con BAE Negocios. "Si bien el viaje que uno transita mientras escribe los relatos es otro, y no son universos comparables, quien los lee reconoce mi forma de escribir canciones", dice Serrano en su faceta de escritor.

"Tenía pensado escribir un libro de mis viajes y al final resultó otra cosa. Un libro de relatos donde yo no era el protagonista, de viajes pendientes, historias de otros con quienes me iba cruzando, de la observación surgen cosas que se convierten en relatos. Hay parte de ficción y parte de realidad", cuenta. Y remarca: "La música me apasiona, es mi terapia, me encanta mi trabajo... pero escribir, contar historias es lo que más me gusta", sostiene el escritor que hizo la presentación en la Feria del Libro. "Conectar las historias, no es una antología de relatos. Hay vasos comunicantes, son historias pensadas en su conjunto. Hablan de soledades que se encuentran. El canto a la amistad está en el libro. Todo músico se sube al escenario por miedo a sentirse solo, valoro mucho a los amigos", agrega.

—En cada uno de tus conciertos contás historias. Si bien estos relatos no son los que contás arriba del escenario, ¿ese fue el comienzo?

—Ahí tienen el origen, en las historias que cuento entre canción y canción. Los cuentacuentos siempre me gustaron. Y cuando empecé a tocar en los bares de Madrid, coincidía mucho con ellos.

—¿Cómo encontraste el espacio para escribir con tanta gira?

—En casa, en momentos de calma mental, retrasando las entregas una y otra vez, por circunstancias personales y profesionales. Quizá por eso es de relatos, además de por la conexión con las historias que cuento en los escenarios; es menos exigente que una novela, no requieren de la disciplina para escribir una novela.

—¿Vas a escribir novela?

—Tengo alguna empezada y otras en mi cabeza, pero me cuesta encontrar los tiempos para esa concentración. Necesita más dedicación.

“La canción es más inmediata. El relato convive con uno mucho más”

—En los relatos solo hay dos nombres propios, ¿es por algo?

—Joaquín que es un amigo muy cercano, que pasó por la experiencia tan penosa de estar desempleado mucho tiempo y aborda la culpabilización de la situación. Néstor es otro gran amigo con quien hacemos el ejercicio de imaginar su próxima boda, en cada charla se vuelve cada vez más disparatada, la boda va creciendo. Es algo que nos inventamos, independientemente de que encuentre novia o no. Pero después no quería que hubiera nombres. El de la viuda es el más personal porque es el barrio en el que he crecido; el relato de mis padres de cómo era ese barrio cuando ellos se conocieron, las calles de tierra, las puertas abiertas. Pero no los quería anclar de una manera tan rotunda con la realidad. Vallecas era mi barrio pero puede ser cualquier barrio periférico de cualquier gran ciudad. La comida de los viernes de mi padre es real. La de lo amigos colándose en las bodas y que acaban bailando con las novias surgió acá.

—¿Qué te pasó cuando viste el libro?

—Me emocionó mucho, estoy acostumbrado a tener un disco mío en la mano, pero no un libro. Es otra experiencia. Construir en torno de los personajes, crear las capas dentro de la historia, contemplarlos, saber que dentro hay un universo que es creado y no deja de ser parte de ti. Como lector pienso que las novelas le dan argumento a nuestras vidas. Leer me ha salvado la vida, en crisis muy profundas. La canción es mas inmediata, un lenguaje que conecta con la emoción. El relato tiene otro lugar, el diálogo con uno mismo, convivir con uno mucho más, el relato despierta la imaginación.

—¿Tenes miedo al prejuicio del mundo literario?

—Soy músico estoy lleno de miedos, temo al prejuicio del mundo literario porque me gustaría que me tomen en serio. Creo que los relatos están bien, no quiero ser tomado como el cantante popular famoso que se le ha dado por esto. La puerta que ha quedado abierta. Llegar a personas con el libro que quizás no escuchen mi música. La literatura es un camino por el que me gustaría continuar.

Título: El viento me lleva

Autor: Ismael Serrano

Editorial: Grijalbo

Páginas: 208

Precio: $599