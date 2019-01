Laetitia Colombani guionista, directora y actriz de reconocido prestigio aborda las historias de tres mujeres que, nacidas en continentes muy dispares, comparten unas ideas y sentimientos que las unen en un poderoso anhelo de libertad. En Badlapur, la intocable Smita sobrevive recogiendo los excrementos de una casta superior. Esta decidida a que su hija no siga sus pasos: la pequeña irá a la escuela, aunque para ello Smita tenga que desafiar las normas establecidas. La otra historia trascurre en Italia. A Giulia le encanta trabajar en el taller familiar, el último de Palermo que confecciona pelucas con pelo autentico. Hubiera podido ir a la universidad, pero dejó el instituto con 16 años para iniciarse en los secretos de este oficio. Cuando su padre sufre un accidente y Giulia descubre que el negocio está al borde de la quiebra, afronta la adversidad con valentía y determinación. Sarah es una abogada de éxito en Montreal que lo ha sacrificado todo por su carrera: dos matrimonios fallidos y tres hijos a los que no ha visto crecer. Un día, tras caer desmayada en el transcurso de un juicio, Sarah comprende que su vida ha dado un vuelco y que deberá elegir lo que de verdad le importa. Smita, Giulia y Sarah no se conocen, pero tienen en común el empuje de las mujeres que rechazan lo que el destino les ha reservado y se rebelan contra las circunstancias que las oprimen. Como hilos invisibles, sus caminos se entrelazan, formando una trenza que simboliza la voluntad inquebrantable de vivir con esperanza e ilusión.

Título: La trenza

Autora: Laetitia Colombani

Editorial: Salamandra

Páginas: 208

Precio: $495