"La mayoría de los usuarios de Reels no tienen engagement alguno". Con esta frase, Instagram resumió el estado actual de su apuesta por los videos cortos para competir con TikTok, la red social de moda en este momento: está muy lejos de poder competir. Una investigación interna de Meta (matriz de Facebook e Instagram) demostró que, aunque hay algunos indicios positivos, la compañía tiene muchísimo por hacer para buscar equipararse a TikTok.

Los datos de Instagram mostraron que los usuarios de Reels pasan unas 17,6 millones de horas al día viendo los videos cortos. Aunque el número parece espectacular, queda ínfimo en comparación a TikTok, donde los usuarios pasan 197,8 millones de horas diarias en la red social.

La investigación, obtenida por The Wall Street Journal (WSJ), fue titulada "Creators x Reels State of the Union 2022". Uno de los datos más alarmantes es que el engagement cayó un 13,6% en el último mes, y que "la mayoría de los usuarios de Reels no tienen engagement alguno".

El problema de Reels que no tiene TikTok

¿Por qué Instagram no puede competir? El principal problema es la falta de contenido original. Pese a gastar millones de dólares en creadores de contenido, solo el 20% de los 11 millones que están en la plataforma publican cada mes.

De hecho, los datos de Instagram muestran que casi un tercio del contenido de Instagram se crea en otro lugar —en su mayoría TikTok— y se vuelve a publicar en la plataforma, generalmente indicado con una marca de agua en una esquina. La red social de Mark Zuckerberg busca priorizar el contenido original de la plataforma, pero ni los ruegos ni las amenazas alcanzan.

El problema pasa por la búsqueda de contenido original que tienen los usuarios, que no encuentran en Instagram. “La gente nos dijo que quiere contenido original de alta calidad”, aseguró el director de operaciones de Instagram, Justin Osofsky, al WSJ. Hasta ahora no hay mucho contenido original, ni tampoco evidencias de calidad: aunque tienen miles de millones de usuarios, Facebook e Instagram no son fundadores de tendencias de memes o desafíos.

Los creadores de contenido todavía no tienen incentivos suficientes para entrar en Reels

El panorama no es mejor para los creadores de contenido: el creador Landen Purifoy explicó que subió el mismo video en TikTok, YouTube Shorts, Snapchat Spotlight y Reels de Instagram. En todos lados tuvo millones de visitas en todas las plataformas, excepto en Instagram. Ahí, tuvo menos de 100.000. “Nadie va a crear contenido original para Instagram. Simplemente no tiene ningún sentido”, consideró Purifoy.

Meta reveló que Reels, lanzado en 2020, representa una quinta parte del tiempo que las personas pasan en Instagram, y que el tiempo que los usuarios dedicaron a interactuar con Reels en Instagram y Facebook aumentó más del 30 % durante el segundo cuatrimestre. Si los usuarios ya destinan poco tiempo a los Reels, la falta de contenido original termina por condenar a la iniciativa.

En Instagram todavía hay expectativas

Mark Zuckerberg no se cansó de decir que TikTok es uno de los grandes responsables de la caída de Facebook e Instagram. Con usuarios jóvenes y propuestas innovadoras, la red social china logró captar gran parte del mercado joven y mayor consumidor de plataformas, quitando usuarios a las demás plataformas.

Para competir, Meta apuntó a un diseño casi igual al de TikTok que fue rápidamente descartado por un rechazo bastante generalizado. Hasta ahora, la plataforma no encuentra la solución para su sangría de usuarios. A principios de este mes, Mosseri admitió que la compañía había cometido un error y había ido "demasiado lejos en el video". Desafortunadamente, podría ser demasiado tarde para recuperar a los fanáticos que habían estado suplicando a la compañía que reconsiderara su estrategia durante el último año.

TikTok tiene más usuarios jóvenes, pero todavía no es lo suficientemente atractivo para anunciantes

La portavoz de Meta, Devi Narasimhan, caracterizó los datos sobre las horas de visualización como obsoletos y no de alcance global, pero se negó a revelar otras cifras. Al contrario: dijo que el compromiso de Reels actualmente está aumentando, mes a mes. “Todavía tenemos trabajo que hacer”, dijo. “Pero los creadores y las empresas están viendo resultados prometedores, y nuestro crecimiento de la monetización es más rápido de lo que esperábamos, ya que más personas miran, crean y se conectan a través de Reels que nunca”.

Hay otro factor que todavía da esperanza: más del 70% de la audiencia de Instagram tiene 25 años o más, en comparación con el 56% de TikTok, según la firma de investigación Insider Intelligence. Eso sugiere que los usuarios de Instagram generalmente tienen más ingresos disponibles, lo que los hace más atractivos para los anunciantes.

Allí, los anuncios tienden a hacer que los usuarios accionen sobre ellos, ya sea clickeando en un enlace o comprando un producto. TikTok, en cambio, tiene anuncios parecidos a YouTube, donde solo se promociona una marca.