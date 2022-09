El dólar blue hoy baja, al cierre de una semana serrucho con altas y bajas

El dólar blue hoy cotiza a $278 para la venta y $274 para la compra en las cuevas de la City porteña, luego de que la divisa paralela baje $5 este viernes. De esta manera, el dólar que se vende en el mercado paralelo continúa con el descenso que le puso freno al rebote del martes y miércoles, cuándo subió $14. Continúan los primeros efectos por el debut del dólar soja.

En esa línea, la brecha cambiaria continúa por debajo del 100%. Es de 87,3% en el segmento minorista del dólar oficial y del 96,6%, en el tramo mayorista, cotización usada principalmente para importaciones.

El dólar blue mantiene un gráfico serrucho con altas y bajas, que de todos modos permite discernir una cierta tendencia bajista desde su monto máximo histórico de $338 en julio. El camino es descendente, pero con vaivenes y rebotes.

El lunes 5 de septiembre el desplome fue abrupto hasta los 270 pesos, valor que no alcanzaba desde los primeros días de gestión de la ex ministra Silvina Batakis al reemplazar a Martín Guzmán.

Entre martes y miércoles, se disparó hasta los $184 para bajar el jueves $4 hasta $180. Durante agosto, el dólar blue marcó un descenso de $6 frente al mes anterior. Mientras que a nivel anual, la divisa informal acumula una suba de $70, es decir, un incremento de 35%. De esta manera, la suba se mantiene por debajo de la de precios, que con los incrementos de julio, acumula un 46,2% anual.

Los mercados se encuentran en relativa calma debido a las promesas de crédito cosechadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su primera semana de reuniones con inversores en Estados Unidos.

Uno de los logros fue la liberación de fondos por 3.000 millones de dólares para Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo que estaban trabados. De ese monto, 1.200 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.

Esta semana, además, debutó el dólar soja, una medida que también está destinada a incrementar las reservas al incentivar al campo a liquidar la soja acumulada con tu tipo de cambio favorable. En sus primeros días de acción el agro liquidó más de USD 1000 millones de dólares. En paralelo, todo apunta a que el Fondo Monetario Internacional dará luz verde al desembolso por USD 4.000 millones, al cumplir con las metas del segundo trimestre.

Sin embargo, para el economista Salvador Di Stefano, el dólar soja no es "la salvación": "El dólar soja no es la solución para aumentar las reservas, genera altas distorsiones en el mercado. El mercado de productos agropecuarios tiene vasos comunicantes, si el productor vende soja, no vende maíz y esto impactará en la inflación", advirtió.

Dólar blue histórico

Cotización dólar oficial

El dólar mayorista abre este viernes en el MULC a $141,40 por unidad, 25 centavos arriba del jueves. En consecuencia, se mantiene como el dólar más barato del mercado, aunque no es accesible para los pequeños ahorristas.

Por su parte, el dólar sin impuestos en el Banco Nación cotiza a $147,50 para la venta. Mientras que según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar minorista opera en $148,40, cinco centavos por sobre la cotización de ayer.

De esta forma, basándose en el promedio del BCRA, el dólar ahorro, que se compra en los bancos con el recargo de 30% de Impuesto PAIS y el 35% a cuenta de Ganancias, cotizó a $244,86. Así, el dólar solidario, es decir, tras la devolución por Ganancias, quedó en $193,51.

Dólar turista hoy precio

El dólar turista o dólar tarjeta (que contempla el Impuesto PAIS de 30% y el recargo de 45% a cuenta de Ganancias) se posiciona en $259,7 para las compras y pagos en moneda extranjera.

Dólar hoy: CCL y MEP

Este viernes 9 de septiembre, el dólar CCL hoy cotiza a 283,68 pesos con una suba del 0,3% respecto de ayer. Por su parte, el CCL CEDEAR se mueve en los $283,46, con un leve descenso del 0,1%. De esta manera, se mantiene como la divisa más cara del mercado al superar por $4 al dólar Blue, con la diferencia de que es legal.

Asimismo, el dólar MEP se consigue a $274,15, con un ascenso de 0,2%, mientras que su contraparte con bonos GD30 se vende a $273,82, luego incrementarse en 0,3%.

Para el economista Gustavo Ber, más allá de los ligeros vaivenes cotidianos, "los dólares financieros extienden la calma tras la última retracción que los acercó al dólar solidario, el cual actuaría como límite inferior a corto plazo".

"Todos los caminos conducen al dólar que, cotizando debajo de $ 300, es una ganga", remarcó el analista Di Stefano.

BCRA: reservas y dólar soja

El Banco Central terminó el jueves la rueda con compras por USD 426 millones y acumula unos USD 864 millones en el mes en lo que va del mes a la espera de los próximos desembolsos tanto del BID como del FMI.

El volumen operado en el segmento de contado fue de USD 981,041 millones, mientras que en futuros MAE se negociaron USD 135,480 millones y en el Rofex, USD 820 millones. El dólar soja aportó unos 623,212 millones de dólares con lo que en sus primeros cuatro días de implementación consiguió USD1408 millones.

La autoridad monetaria se encamina a terminar la rueda en números verdes. Tras comprar USD140 millones el martes, el BCRA se alzó con USD 300 millones en la rueda del miércoles. De esta manera, alcanza la mejor racha desde fines de junio.

"La aceleración del crawling-peg, otra inminente suba de tasas y la mayor oferta de divisas están impactando favorablemente en los ánimos de los operadores, que buscan aprovechar dicho respiro para reanudar tácticas de carry-trade", analizó Gustavo Ber.