¿Qué hay en un combo clásico de casi cualquier cadena de comida rápida del mundo? Lo más común es encontrar una hamburguesa con queso, una gaseosa y unas papas fritas. Pueden agrandarse o achicarse y sumar ingredientes como lechuga, tomate, panceta y cebolla. Sin embargo, en el "McDonald's ruso" —el reemplazo de la multinacional estadounidense que dejó el país tras la guerra Rusia-Ucrania— muchas personas advirtieron que se añaden otros ingredientes un poco más peculiares, como patas de insectos, y las quejas no tardaron en llegar a las redes sociales.

El conflicto bélico hizo que la mayoría de las empresas multinacionales abandonaran Rusia en repudio a la invasión. Entre ellas estuvo McDonald's, que tenía una enorme penetración en el país con alrededor de 850 locales y 65.000 empleados. Con su salida, toda esa infraestructura quedó en manos del licenciatario existente, Alexander Govor, que los reconvirtió en Vkusno i tochka, es decir, "Sabroso y punto".

La nueva cadena abrió sus puertas el mes pasado acompañada de globos y música, y los locales se volvieron a llenar después de varias semanas de estar cerrados. Los comensales iban y venían. Según Govor, la empresa de comida rápida vendió un récord de 120.000 hamburguesas en su día de apertura.

Con el pasar de junio fueron abriendo los demás locales, que conservan el interior de los viejos McDonald's pero sin referencia alguna al antiguo nombre, y se planea que para el fin del verano ruso ya hayan abierto las 850 localidades. Así, será una verdadera competencia con Z-Burger, un local patriótico ruso con "hamburguesas de misil".

Algunos de los miles de clientes que asistieron a "Sabroso y punto" subieron fotos a sus redes sociales de sus pedidos, porque no podían creer lo que veían: el sustituto de McDonald's servía hamburguesas llenas de moho a sus clientes. "No creo que esté bien cuando encuentras moho", escribió una persona.

Y no fue lo único. También circularon videos en los que se ven pájaros picoteando una pila de panes de hamburguesa afuera de un punto de venta. Otras fotos mostraron que en el interior de las hamburguesas había patas de insectos. Según otros informes, algunos comensales dijeron que la salsa de queso que les sirvieron estaba vencida. “Averígüenlo, muchachos, no necesitan envenenar a la gente”, se quejó un usuario.

Muchas personas alertaron por panes llenos de moho, como este

Ksenia Sobchak, personalidad de la televisión rusa y líder de la oposición política al gobierno de Putin, publicó las imágenes en su canal de chat de Telegram. “Vkusno & Tochka vende hamburguesas mohosas”, alegó Sobchak.

“Parece que no cumplen con los estándares de McDonald's, al menos en términos de control de calidad del producto. Hoy se registraron al menos tres casos de hamburguesas con pan mohoso vendidas a clientes”, afirmó.

Ya extrañan a McDonald's

A pesar del hecho de que esta nueva cadena "todavía tiene acceso a muchos de los mismos ingredientes que se utilizan para hacer los elementos del menú de la firma", se informó que los estándares con los que los empleados evalúan los artículos y limpian sus tiendas son deficientes.

Según un portavoz de la cadena de comida rápida “la calidad y seguridad del producto son las principales prioridades". "Al almacenar y preparar productos, se siguen todos los procedimientos necesarios. Ya nos hemos comunicado con el fabricante para obtener más aclaraciones. Y se ha desechado todo el lote, en el que se encontró producto de calidad inadecuada”, le dijo a Newsweek.

Detectaron patas de insectos en la comida

Las leyes de marcas registradas prohíben que la nueva cadena venda Big Macs o McFlurry's, pero todavía tiene acceso a muchos de los mismos ingredientes que se usan para hacer los elementos del menú de la firma.

“El hecho de que (la Big Mac) haya desaparecido del menú no nos ayuda”, dijo director ejecutivo Oleg Paroev a Reuters. Si bien no hay equivalentes de Big Mac o McFlurry, el menú cuenta con ofertas de hamburguesas llamadas "Grand Deluxe", "Double Grand" y "Big Special". “Nuestros invitados se acostumbrarán al nuevo nombre y entenderán que ya no están en un 'Mac', sino en un 'Tochka'”, cerró.