“Lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”. Con esa frase espeluznante, el padre de Elon Musk, de 76 años, justificó la decisión de tener un segundo hijo con su hijastra, Jana Bezuidenhout, de 34 años.

Según contó en una entrevista con The Sun, Errol dijo que el nacimiento de su nuevo hijo “no fue planeado”, pero que probablemente embarazó a Bezuidenhout durante el año y medio que vivieron juntos después del nacimiento de su hijo Rushi. Tampoco es que lo chequeó: "No comprobé su ADN. Pero se parece a mis otras hijas. Parece Rose y Tosca mezcladas. Se parece exactamente a Rushi y se comporta como él. Así que es bastante obvio, ¿sabes?", contó sin pelos en la lengua.

Sin embargo, el bebé no podrá disfrutar de sus padres en un mismo hogar, ya que Errol confirmó que no vive más con Bezuidenhout, en parte porque se dio cuenta de que su diferencia de edad de 42 años podría ser demasiado. Y la grieta etaria se suma a una condición que ya por sí sola es demasiado: la madre de sus hijos es también su hijastra. Sus otros hijos "todavía se sienten un poco raros por eso", dijo

“Entonces, cualquier hombre que se case con una mujer, incluso si se siente muy animado, será agradable por un tiempo. Pero hay una gran brecha… Y esa brecha se va a mostrar”, consideró. “Me casé con su madre (la de Elon Musk) cuando ella tenía 25 años y yo tenía 45. Probablemente, era una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida”, agregó. De todas formas, no cerró la puerta a que Bezuidenhout volviera a su lado ya que está cumpliendo 35 años y “siguiendo”.

Nada de todo esto parece frenarlo: “Si pudiera tener otro hijo, lo haría. No puedo ver ninguna razón para no hacerlo. Si hubiera pensado en ello, entonces Elon o Kimbal no existirían”, declaró.

Errol Musk y la extraña relación con su hijastra

Errol se casó por primera vez con la modelo Maye Haldeman Musk en 1970 y juntos tuvieron a Elon, Kimbal y Tosca. Después de que la pareja se separó en 1979, Errol se casó con Heide Bezuidenhout, quien ya tenía dos hijos, incluida Jana, de una relación anterior. Tuvieron dos hijos más juntos antes de divorciarse.

Errol se casó con la madre de Jana, Heide Bezuidenhout, cuando Jana tenía 4 años. Los dos estuvieron casados durante 18 años y tuvieron dos hijos juntos. No está claro cómo era la relación de Errol y Jana como padrastro e hijastra, aunque Errol le dijo al Sunday Times en 2018 que en realidad no consideraba a Jana su hijastra porque "fue criada lejos de la familia durante largos períodos". Dijo que él y Jana se volvieron a conectar en 2017 (unos ocho años después de que se divorciara de su madre).

Errol Musk conoció a su hijastra cuando ella tenía 4 años

"Éramos personas solitarias y perdidas”, dijo, según informó E! Noticias. “Una cosa llevó a la otra, puedes llamarlo el plan de Dios o el plan de la naturaleza”. En ese momento, llamó a Jana “una niña encantadora y una madre maravillosa”.

Elon Musk y su padre no son tan distintos

El CEO de Tesla, muy ocupado con su batalla contra Twitter en los tribunales y en las redes sociales, sus cohetes de SpaceX y sus otras empresas como Neuralink o The Boring Company, ya no tiene contacto con su padre, y confirmó en 2017 que su padre era "un ser humano tan terrible".

En una entrevista con Rolling Stone, dijo: “No tienes idea… Mi papá tendrá un plan de maldad cuidadosamente pensado. Él planeará el mal”. "No tienes idea de lo malo que es. Casi todos los crímenes que puedas imaginar, los ha cometido. Él ha hecho casi todas las cosas malas en las que podrías pensar”, agregó con lágrimas en sus ojos. “Es tan terrible que no puedes creerlo”, lamentó.

Sin embargo, la manzana no cae muy lejos del árbol. Al igual que su padre, Elon Musk tiene muchos hijos con varias mujeres, y tampoco piensa parar. Hace poco se confirmó que tuvo dos hijos con una empleada suya de Neuralink, y un día después tuiteó: "Hago todo lo posible para ayudar a la crisis de la falta de población. Una tasa de natalidad que se derrumba es el mayor peligro que enfrenta la civilización".

El multimillonario tecnológico dijo en repetidas ocasiones que estaba muy preocupado por la caída de las tasas de natalidad a lo largo de los años. El año pasado, tuiteó que "la civilización se derrumbará" si la gente no tiene más hijos.