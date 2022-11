Diego Maradona tendrá su restaurante oficial en Belgrano

El barrio de Belgrano fue elegido para ser sede del primer restaurante oficial Diego Armando Maradona (10). Un proyecto cuyo 50% está en manos de las hermanas del ídolo y de sus herederos y el resto pertenece al grupo gastronómico Hutong Tang, sociedad integrada por los empresarios Francisco García Moritan y Alejandro Candioti. La idea es replicar el concepto en varios países del mundo.

El emprendimiento será parte del complejo inmobiliario Viaviva y estará ubicado en la calle Juramento al 1700. El proyecto comenzó a gestarse a principios de año cuando la empresa Sattvica, propietaria de la marca Maradona convocó a los empresarios argentinos para desarrollar el proyecto. Francisco es cuñado de la modelo Pampita Ardohain que está casada con su hermano, el legislador porteño Roberto García Moritan. Junto a Alejandro Candioti son dueños de otros nueve restaurantes, entre ellos Amazonia, Nozomi y Son of cebich, entre otros. El nuevo restaurante es el décimo espacio gastronómico que abren juntos.

García Moritan explicó a BAE Negocios: “No es un restaurante tributo, es el restaurante de la familia de Diego Maradona. Somos la primera empresa que logra acordar con las hermanas y los herederos y tenemos la marca e imagen para desarrollarlo. Ofreceremos dos conceptos con la misma marca, sobre el pasaje Echeverría un modelo de comida al paso con mesas y bancos altos para jóvenes y sobre Juramento un salón restaurante, en total para más de 140 personas. El martes nos dan las llaves del local y empezamos las obras, esperamos poder inaugurarlo en marzo del 2023”.

Comienza la construcción del mayor proyecto de los Maradona en el país

Ambos espacios tendrán casi la misma carta. En el local de Echeverría se podrá comer desde un choripan, una pizza o hamburguesa. En Diego Armando Maradona (10) habrá un horno traído de Nápoles para hacer pizzas, se ofrecerán sándwiches cubanos y García Moritan sonríe al contar que en el menú estará el Lomo Shilton que será una reversión del Lomo Wellington, por el arquero inglés que no pudo atajar uno de los históricos goles del Diego.

Franquicias del restaurante de Diego Maradona

“La idea es crear un restaurante con un concepto similar a Hard Rock o Kansas que nos permita replicar el modelo en las principales metrópolis del mundo. Nuestra idea es abrir 10 restaurantes, el último en Inglaterra, esa es mi misión. Estamos en charlas para abrirlo en India, China, Fondo de Qatar, México y seguro Italia y España serán nuestra puerta de entrada a Europa. No evalúo llegar a Cuba. Mi sueño es abrir en Londres. En el resto de Argentina pensamos en abrir, pero el concepto al paso. Estamos pensando en tercerizarlos y podríamos ofrecer franquicias, estamos analizando cuál es el negocio más rentable y que nos permita cuidar más la marca”, dijo García Moritan.

No quieren dar números de inversión, pero aseguran que será millonaria. “El restaurante de la familia Maradona tendrá un aire especial, vamos a evocar de una forma distinta a Diego por todo lo que nos dio, por lo bueno y por lo malo. Lo principal no es lo que hizo, sino lo que nos dejó. Las enseñanzas del jugador, el héroe nacional que fue para el mundo entero. En el local haremos 10 guiños de la vida del 10, el gol del siglo, paneles que muestren todas las ciudades en las que vivió. No estará repleto de fotos de Diego, todo será muy sutil, cuidado y pensado. Tendremos un sector de venta de merchandising en el restaurante y una tienda online”, dijo el empresario. Desde afuera prometen que se verá como un estadio, con una pelota desarmada. Habrá escondidos televisores que se encenderán los días de los partidos.

Mientras buscan sponsors para el proyecto, ya contrataron al estudio de arquitectura BCNA de Jaime Blaksley, Santiago Castaño y Santiago Negri Aranguren. El diseño de marca está a cargo de @garra.estudio de Sol García Saenz y Julia Ramos Mejia. El branding arquetípico será de Miguel Tornquist de Innocence. Todo está listo para comenzar el proyecto más importante de los Maradona en el país.