Récord histórico de apertura de teatros y remodelaciones de salas

Por primera vez en la historia, este año se batieron récords no sólo en la apertura de nuevas salas de teatro, sino también en la recuperación de salas que habían estado cerradas. Empresarios reconocidos en el rubro, volvieron a invertir para reabrir espacios cerrados desde marzo 2020. Una gran alegría para un sector muy afectado por la pandemia, pero que hizo todos los deberes y hoy tiene su recompensa.

El empresario teatral Carlos Rottemberg, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), describió la situación actual en 140 caracteres desde la cuenta @multiteatro: “En el año récord histórico de inauguración de teatros y remodelaciones se suma ahora el regreso a la actividad del Gran Teatro Avenida de Bs. As. Desde esta Casa Teatral felicitamos a Tomás Aldrey, en gestión asistida por Adrián Maldonado”.

El fin de semana pasado reabrió el Teatro Avenida que este año festeja sus 114 años. Su dueño Florencio Aldrey Iglesias invirtió $10 millones para reabrir el teatro cerrado desde el desembarco de la pandemia.En pocos días más reabre el Teatro Liceo, que pertenece a Rottemberg, para festejar sus 150 años, después de haber estado cerrado desde marzo del 2020. Un espacio que es una joyita, es el teatro privado más antiguo de América Latina. La gran novedad es que con la obra Piaf de apertura estrenan la “Tertulia Joven”, un piso exclusivo para menores de 25 años, con un valor de entrada único de $1.000.

Teatro Liceo reabre en pocas semanas, cerrado desde marzo del 2020

Hubo salas que pasaron largo tiempo cerradas y en los últimos meses fueron recuperadas por nuevos dueños. La sala Regina que reabrió en 2020, fue recuperada y reinaugurada en mayo de este año por Ariel Perrotti. Este año también reabrió el histórico teatro Astros, que no había levantado el telón desde la pandemia. En sus 90 años de idas y vueltas, pasó de ser teatro de revistas, a dar espacio para grandes recitales de rock nacional, que supieron alternar con Valeria Lynch y Sandro.

Cuatro nuevos teatros levantarán su telón este año. El primero fue el Politeama. La histórica sala fue inaugurada hace 143 años, luego demolida en 1958 y convertida en un estacionamiento. El cineasta Juan José Campanella se atrevió y construyó un teatro para 700 personas con una inversión de 5 millones de dólares. Fue inaugurado hace pocos días.

En breve, reabre sus puertas el cine teatro Gran Pilar. “Adelantamos una gran novedad, en el año récord de nuevos teatros! Se viene el Teatro Gran Pilar, ya con final de obra en el predio que ocupara el histórico cine. Bajo la dirección del colega Ariel Perrotti, la flamante sala tiene desde hoy fecha de inauguración: 10 de agosto!”, adelantó la cuenta de @multiteatro. Con una sala para 700 espectadores y un sector con mesas al estilo café concert, ya está casi listo.

Juan José Campanella inauguró el Teatro Politeama

En el barrio de Devoto están felices, en pocas semanas reabrirá el Teatro Devoto. Aunque no tiene fecha exacta de apertura, estiman que reabrirá en septiembre. “El Teatro Devoto contará con un equipamiento tecnológico muy moderno y será para 700 localidades. Chacho Garabal dirige el proyecto, Mariano Pitarch, es gerente de producción y yo estoy a cargo de la gerencia artística, somos el mismo equipo que lleva adelante el Auditorio de Belgrano”, señaló Roberto Bisogno, ex director artístico del Teatro de la Comedia que cerró en diciembre 2019 y ex director artístico del Teatro Apolo. Esta sala se destinará a espectáculos de teatro y música, hasta ahora era un salón de actos de una escuela.

El 21 de agosto se inaugura la sala Teatro Paradiso en Santa Rosa, La Pampa. Los dueños son una familia compuesta por el neurólogo Miguel Ángel Martín y la psicopedagoga María Inés Di Menza, junto a sus hijos Ana Lucía, Lucas y Tomás. Será un espacio para 1.000 localidades.

Carlos Rottemberg, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) señaló a BAE Negocios: “Estas aperturas hablan a las claras del dique contenido con el espectáculo a partir de la pandemia. El teatro ya recuperó todos los espectadores de antes de la pandemia, pese a la crisis económica. Cuando la gente va al teatro, los empresarios se animan. El viernes cumplí 47 años dedicado a lo mismo y esto no lo vi nunca en la historia del teatro. Es rarísimo”.

Reabrió el histórico teatro avenida al mando de Tomás Aldrey, junto a Adrián Maldonado

La satisfacción es doble, porque también hay muchas salas que dieron batalla pudieron festejar seguir de pie. Una de ellas es el Teatro del Picadero, fundado en 1980, fue sede del ciclo de Teatro Abierto que enfrentó con la palabra a la dictadura militar y en venganza sufrió un atentado que sólo dejó en pie la fachada. Dejó de ser teatro, estuvo cerrado, intentaron demolerlo y resistió a todo. Hace 10 años reabrió y esa fecha se festeja como un nuevo nacimiento.

Otro de los lugares que festejó fue el cine teatro Helios de Ciudad Jardín en Palomar que celebró los 71 años de su inauguración. Atravesó un incendio en la década del ’80, tuvo que cerrar en el 2001 y en 2012 volvió a reabrir, por eso el festejo es doble, celebraron también los 10 años de su reapertura. Timbre 4 celebró sus primeros 20 años. Fundado por Claudio Tolcachir reúne en un mismo espacio en Boedo, un teatro, una compañía y una escuela. En el barrio de Parque Patricios, también hubo fiesta en el Espacio cultural comunitario Los Pompas que cumplió dos décadas. En Mar del Plata preparan el 12 de octubre la celebración por los 130 años el Teatro Colón, hoy dirigido por la Secretaría de cultura marplatense.

El sector teatral tiene muchas expectativas para este año. “En abril fue la primera vez que tuvimos empate técnico. Costó llegar, no tenemos auditados aún los números de mayo y junio. Este año esperamos superar las cifras del 2019. No significa que la crisis no existe, hay dos argentinas, sino parece que estuviésemos en Disneylandia. Pese a la crisis el argentino consume la cultura del espectáculo en vivo”, agregó.

Finalmente el cine teatro El Plata subió el telón, después de haber estado 34 años cerrado. Verdadero emblema cultural del barrio de Mataderos, su reapertura se dio gracias a la lucha incansable de los vecinos. Inaugurado en 1945, dejó de funcionar en 1987 y estuvo cerrado hasta que gracias a los reclamos, el Gobierno de la Ciudad recuperó la sala. Sólo falta que reabra el Teatro Presidente Alvear que cumplió 80 años cerrado desde el 2014.

La ciudad de Buenos Aires ocupa el tercer lugar en cantidad de teatros en el mundo, sólo después de las ciudades de Nueva York y Londres. Mientras tanto, las aperturas y remodelaciones se replican en varias partes del país.